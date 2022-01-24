Борьба за власть: как дело о махинациях при военных закупках используется противниками Нетаньяху

Возглавляемый Нафтали Беннетом кабинет министров Израиля проголосовал за утверждение новой государственной комиссии по расследованию «дела подводных лодок». Данная структура будет заниматься анализом сделок на покупку субмарин и военно-морских судов, заключенных под руководством экс-премьера Биньямина Нетаньяху.

В чем заключается новая инициатива Тель-Авива, какова суть претензий к бывшему лидеру, чем все это может обернуться для политика и почему импульс следственным действиям решили придать именно сейчас — разбиралась международная редакция Федерального агентства новостей.

По аналогии с другими коррупционными процессами, запущенными в отношении бывшего главы кабмина, данное расследование также называют «делом 3000», дополняющим список из еще трех обвинений в адрес Нетаньяху.

Федеральное агентство новостей /

Процесс, в продвижении которого заинтересованы нынешние власти, касается сразу несколько уголовных преступлений и иных нарушений, касающихся финансовых махинаций во время сделки с немецкой судостроительной компанией ThyssenKrupp стоимостью около 2 млрд долларов. Хотя уголовный процесс по этому делу продолжается довольно давно и касается нескольких бывших высокопоставленных помощников Нетаньяху, сам экс-премьер-министр никогда не был подозреваемым.

Однако теперь государственное расследование может установить его личную роль в скандальном правонарушении и обернуться для него реальным наказанием или серьезными общественными последствиями.

Prime Minister @naftalibennett’s cabinet will vote on Sunday to approve a state commission of inquiry into Case 3000, the so-called “Submarine Affair” involving former prime minister @netanyahu and several of his top aides. #Israel@Gil_Hoffman reports:https://t.co/m3OVixceQt — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) January 23, 2022

Дело подводных лодок

Скандал по поводу коррупционных манипуляций при закупке новой техники для флота Израиля разразился в конце 2016 года. Тогда один из местных телеканалов выпустил журналистское расследование, из которого следовало, что в процессе закупки трех подлодок и четырех военных катеров были допущены многочисленные нарушения, требующие тщательной проверки.

Автором материала стал известный в стране журналист Равив Друкер. Он выяснил, что интересы немецкой компании-подрядчика на переговорах с правительством еврейского государства представлял предприниматель израильского происхождения Мики Ганор. Бизнесмен являлся владельцем фирмы MG 2015 Ltd, официально указанной в качестве посредника в переговорном процессе. При условии, что размер сделки составлял свыше полутора млрд евро, его гонорар составил 30 млн евро. Однако наиболее всего внимание СМИ привлек другой факт: юридические консультации Ганору в том случае оказывал юрист Давид Шимрон — двоюродный брат, а по совместительству личный адвокат занимавшего на тот момент пост премьер-министра Нетаньяху.

The proposal to open a State Commission of Inquiry into the Submarine and Sea Vessel Affair (also known as Netanyahu's case 3000, which he wasn't indicted for) submitted by Defense Minister Gantz has been passed by the government pic.twitter.com/8cK9bOt8Qj — Politics of Israel (@politicsIsrael_) January 23, 2022

При этом глава кабмина был главным инициатором заключения сделки на покупку подводных лодок для Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в то время как министр обороны Моше Яалон выказывал сомнения по поводу необходимости такой покупки.

При этом руководитель военного ведомства утверждал, что имеющихся шести субмарин государству вполне достаточно, а также выказывал сомнения из-за покупки патрульных катеров без проведения тендеров, то есть вразрез с законодательными нормами.

Старт следствию

В ответ на публикацию материала об этом в СМИ представители Нетаньяху поспешили заверить общественность в его невиновности. Утверждалось, что все решения были приняты на основе профессиональной оценки военных и ввиду необходимости укрепить оборону государства. В то же время Давид Шимрон заявил, что никогда не обсуждал тему подлодок с братом.

Тем не менее в начале 2017 года правоохранительные органы Израиля начали уголовное расследование. В рамках этого были проведены допросы Шимрона и Ганора, а также экс-командующего ВМФ Элиезера Марома, и замглавы Совета по нацбезопасности бригадного генерала Авриэля Бар-Йосефа.

В общей сложности сбор информации следователями проводился около полугода. И по истечении этого срока стало ясно, что однозначно говорить о непричастности к коррупционным схемам Биньямина Нетаньяху пока нельзя.

Case 3000 involves allegations of a mix of criminal misconduct and general policy-making misconduct in a series of deals with Germany regarding nuclear-powered submarines and other sea vessels.https://t.co/UppGUY6Jjx — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) January 23, 2022

Нынешняя инициатива правительства должна внести ясность в этот вопрос и определиться с тем, действительно ли стране были нужны скандальные субмарины, и можно ли считать, что бывший премьер-министр действовал надлежащим образом, завершая сделки по подводным лодкам с Германией за спиной министра обороны и высших должностных лиц ЦАХАЛ.

Государственная следственная комиссия — это самый серьезный тип создаваемых Кнессетом комитетов, имеющий широкие полномочия. Данная структура имеет возможность вызывать свидетелей и принуждать к даче показаний, осуществляя что-то вроде собственного судебного процесса. Результатом этого могут стать рекомендации по дальнейшим действиям в отношении как отдельных лиц, так и учреждений государственного сектора.

The Israeli government on Sunday approved the establishment of a commission of inquiry to examine allegations of corruption in the #submarineaffair, an agreement signed between Israel and a German naval shipbuilder in 2016.https://t.co/ltSMMiHi6P — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) January 23, 2022

Новый импульс «делу 3000»

На прошедшем в воскресенье голосовании по данной инициативе действующий премьер-министр Нафтали Беннет оказался в числе воздержавшихся, в то время как его коллега по партии «Ямина» — министр внутренних дел Айелет Шакед — проголосовала против. Глава МВД отметила, что не считает создание комитета целесообразным, поскольку он будет оценивать действия бывшего кабмина, в то время как раньше правительства утверждали такого рода органы только для оценки работы своих действующих коллег.

В то же время министр по делам Иерусалима и жилищного строительства Зеэв Элькин из фракции «Новая надежда», который, как ожидалось, будет голосовать против, поддержал предложенную меру, заявив, что она послужит укреплению безопасности Израиля. Чиновник даже попросил расширить мандат комитета, включив в него как профессиональные, так и политические вопросы, что было принято его коллегами.

Министр обороны Бени Ганц, который давно обещал провести расследование процесса закупок, назвал создание комиссии «необходимостью первостепенной важности с точки зрения безопасности».

«Создание комиссии по расследованию является необходимым шагом для поддержания безопасности Израиля», — сказал он на прошлой неделе.

הבטחנו וקיימנו.



הממשלה אישרה את הצעתי להקמת ועדת החקירה הממלכתית לרכש הצוללות וכלי השיט.



הקמת הוועדה היא צורך ביטחוני מהמעלה הראשונה, ומסר ברור שאי אפשר לשחק בביטחון ישראל. pic.twitter.com/2r1LBK7hsR — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) January 23, 2022

Глава МИД Яир Лапид незадолго до голосования правительства общался с протестующими в Иерусалиме, выступающими за расследование. В своих выступлениях активисты заявляли о том, что любой отказавшийся голосовать за эту инициативу член «кабмина плюет в лицо общественности».

После этого в своем Twitter глава внешнеполитического ведомства и будущий премьер-министр написал, что утвержденный властями комитет «доведет разбирательство по этому делу до конца», а также призвал парламент пресечь дальнейшие политические амбиции Нетаньяху.

«Кнессет должен принять закон о стигматизации. Лицо, осужденное за постыдное преступление, не может быть премьер-министром, депутатом или мэром Государства Израиль», — написал руководитель МИД.

כנסת ישראל צריכה להעביר את חוק הקלון. אדם שהורשע בעבירה שיש עמה קלון, לא יוכל להיות ראש ממשלה, שר, חבר כנסת או ראש עיר במדינת ישראל. — יאיר לפיד - Yair Lapid???? (@yairlapid) January 24, 2022

Выдавливание из политики

Весьма любопытно, что ход «делу 3000» был дан на фоне сообщений о возможной сделке Биньямина Нетаньяху с прокуратурой по его другим коррупционным делам.

По данным местных СМИ, он выразил готовность на частичное признание обвинений о злоупотреблении доверием и своим положением в обмен на смягчение наказания: вместо тюремного срока его могут приговорить лишь к общественным работам. При этом он рассчитывает на признание его непричастности к коррупционным нарушениям.

Однако обвинители в дополнение к этому настаивают на необходимости отстранения деятеля от политики по меньшей мере на пять лет, с чем Нетаньяху пока явно не хочет мириться. Вполне возможно, что «дело подводных лодок» как раз является новым козырем его противников, стремящихся лишить его поста лидера оппозиции, не оставляющего намерений вернуть власть.

Global Look Press / Jamal Awad / Keystone Press Agency / Gil Eliyahu / Xinhua / Alex Kolomoisky / JINI

Перспективы Нетаньяху

По мнению Анастасии Рудницкой, доцента кафедры политологии и международных отношений Российского государственного социального университета, бывший премьер-министр имеет большой опыт противостояния своим политическим конкурентам и уже не в первый раз сталкивается с серьезными претензиями в свой адрес.

«Нетаньяху достаточно одиозная политическая личность, как говорится, не первый день в политике. Он все прекрасно понимает, и уже не в первый раз сталкивался с подобной ситуацией, в том числе с высказыванием определенных сентенций импичмента или еще чего-либо. Это уже такая давняя история. Он неоднократно фигурировал в таких сложных внутренних процессах Израиля», — отмечает эксперт в интервью ФАН.

При этом политолог отмечает, что внутренняя ситуация в еврейском государстве находится в зоне интересов крупных внешних игроков. В частности, Израиль занимает очень важное геополитическое место с точки зрения трансляции интересов Запада. Так что исход скандальных судебных процессов над экс-премьером станет демонстрацией отношения администрации США к его персоне.

«Мы прекрасно видим расклад: если есть поддержка — лидер возвращается, если нет, то уходит с авансцены политики. Я считаю, что с Нетаньяху в ближайшее время такого кардинального изменения не произойдет. Пока он неоднократно уже демонстрировал свое умение биться за свои позиции и соответствующим образом не признавать тех обвинений, которые неоднократно высказывались как в его личный адрес или в отношении его родственников и ближайших политических соратников», — считает Анастасия Рудницкая.

twitter.com / @secblinken

Несмотря на все усилия оппонентов Биньямина Нетаньяху и обилие судебных процессов, касающихся его работы, до настоящего момента он умудрялся избегать наказания. И если ранее гарантом его защиты была неприкосновенность премьер-министра, то уже более полугода он успешно обходится без нее. Исход теперь уже четырех коррупционных дел в отношении деятеля станет показательным и позволит детальнее выявить особенности современной политики еврейского государства.