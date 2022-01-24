Археологи обнаружили два древних кургана эпохи бронзового века в Краснодаре

Ученые исследуют два древних кургана, найденных недалеко от парка Галицкого в Краснодаре. Специалисты обнаружили более 50 погребений, созданных около 4,5 тысячи лет назад.

Уникальная находка обнажилась при строительстве нового жилого комплекса. Археологи оценили возраст могильников, а также найденных в них человеческих останков и артефактов. По мнению экспертов, все они принадлежат разным эпохам от ранней бронзы до Средневековья.

«Нашли здесь достаточно большое количество захоронений. На данный момент уже более 50 погребений было найдено в двух насыпях от третьего тысячелетия до нашей эры и заканчивая V-X веками нашей эры. Тут еще надо будет изучать, смотреть», — рассказал Дмитрий Крюков.

По словам археолога, определить точную эпоху сложно, так как по подобным обрядам усопших могли хоронить в разные времена. Помимо останков, под землей также обнаружен бытовой инвентарь: миски, чашки, амфоры и предметы домашнего обихода.

«В более поздних погребениях, в районе железного века, они на инвентарь побогаче. Там встречались и бронзовые зеркала, и бусы, и элементы украшений каких-то, ножики металлические, наконечники стрел. И довольно редкая находка — стеклянный канфар, он был найден в одном из погребений», — пояснил Крюков.

По словам специалиста, раскопки находятся на стадии завершения — археологи проводят финальные зачистки. Найденные курганы уже объявлены объектом культурного наследия.