Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 января 19:13
19:13
Шоу-бизнес
Сын Синди Кроуфорд встречается с экс-избранницей Бруклина Бекхэма
19:10
Происшествия
ФАН публикует видео с частично разрушенным детским садом на Кубани
19:07
Происшествия
Следователи изучат опубликованные в Telegram версии убийства депутата Крымшамхалова
19:03
Шоу-бизнес
Макеева заблокировала бывшую жену Малькова из-за ночных переписок экс-супругов
19:02
Общество
Белорусский блогер Роман Протасевич сообщил об окончании домашнего ареста
19:02
Политика
Читатели Le Figaro: США усугубляют ситуацию на Украине эвакуацией дипломатов из Киева
19:01
Армия
Корабли ВМФ РФ вышли на учения в назначенные районы Балтийского моря
19:00
Политика
Британский премьер Джонсон предупредил о возможном превращении Украины в «новую Чечню»
19:00
Весь мир
Борьба за власть: как дело о махинациях при военных закупках используется противниками Нетаньяху
19:00
Общество
Главные новости дня: 24 января
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Археологи обнаружили два древних кургана эпохи бронзового века в Краснодаре

Общество

Ученые исследуют два древних кургана, найденных недалеко от парка Галицкого в Краснодаре. Специалисты обнаружили более 50 погребений, созданных около 4,5 тысячи лет назад.

Уникальная находка обнажилась при строительстве нового жилого комплекса. Археологи оценили возраст могильников, а также найденных в них человеческих останков и артефактов. По мнению экспертов, все они принадлежат разным эпохам от ранней бронзы до Средневековья.

«Нашли здесь достаточно большое количество захоронений. На данный момент уже более 50 погребений было найдено в двух насыпях от третьего тысячелетия до нашей эры и заканчивая V-X веками нашей эры. Тут еще надо будет изучать, смотреть», — рассказал Дмитрий Крюков.

По словам археолога, определить точную эпоху сложно, так как по подобным обрядам усопших могли хоронить в разные времена. Помимо останков, под землей также обнаружен бытовой инвентарь: миски, чашки, амфоры и предметы домашнего обихода.

«В более поздних погребениях, в районе железного века, они на инвентарь побогаче. Там встречались и бронзовые зеркала, и бусы, и элементы украшений каких-то, ножики металлические, наконечники стрел. И довольно редкая находка — стеклянный канфар, он был найден в одном из погребений», — пояснил Крюков.

По словам специалиста, раскопки находятся на стадии завершения — археологи проводят финальные зачистки. Найденные курганы уже объявлены объектом культурного наследия.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Археологи обнаружили два древних кургана эпохи бронзового века в Краснодаре
раскопки краснодар курган археология кладбище
Комментировать