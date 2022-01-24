Герой, путешественник, спасатель или борец за права: как социальный код определяет предназначение

Нумерологи уверены, что дата рождения предопределяет ряд событий: с ее помощью человек узнает свои способности, потенциал и предназначение. Но помимо личных внутренних числовых установок на человека большое влияние оказывает окружение. Как узнать свое предназначение в социуме, в котором человек находится в настоящее время, в беседе с ФАН рассказал сертифицированный нумеролог и основатель нейроцифрологии Вадим Безделев.

Специалист утверждает, что на человека оказывает огромное влияние социальный документ: свидетельство о рождении или паспорт. Когда меняется документ, меняется и социальное предназначение личности.

«Зная свой социальный код, человеку проще будет ориентироваться в текущей ситуации. Благодаря коду он увидит вектор своего возможного развития», — отметил нумеролог.

Для расчета социального кода Безделев рекомендовал взять основной документ: либо российский паспорт или заграничный, либо свидетельство о рождении. Учитывая, что в некоторых документах наряду с номером идут еще и буквы их надо перевести в цифровое значение.

«Для расчета нужно перевести буквы в цифровое значение. Как это сделать? Выписываем в ряд числа от 1 до 9, под каждой цифрой пишем букву. А – 1, Б – 2, В – 3 и так далее по кругу. Предположим, номер документа: ВА253608, получается, что В — это тройка, а А — единица. Дальше все цифры складываем между собой до тех пор, пока не получим однозначное число: 3 + 1 + 2 + 5 + 3 + 6 + 0 + 8 = 28, 2 + 8 = 10, 1 + 0 = 1», — привел пример Безделев.

Получившаяся в итоге цифра и будет социальным кодом человека, который укажет ему его предназначение, сказал нумеролог.

фото из личного архива Вадима Безделева /

1 — лидерство

Любым группам людей необходим лидер. И «единица» как раз должна занять его место. Необходимо активно выражать свою гражданскую позицию, которая направлена на установление лучшей жизни в обществе. При этом таким людям нужно понимать, что за каждое свое действие и слово они должны быть ответственны. Кроме того, раз этот человек лидер, то он берет ответственность и за других людей, за целое общество.

2 — помощь

Социальное предназначение людей с этим социальным кодом — помощь. Человек может быть врачом, целителем. Важно постоянно быть с кем-то в контакте, чтобы помогать ему.

3 — совесть

«Тройки», по словам специалиста, — это голос совести, который направляет общество в русло, в котором оно может развиваться наиболее гармоничным и правильным образом. Людям с этим социальным кодом рекомендуется проводить больше времени с детьми. Ведь самый простой способ повлиять на общество — обучение молодого поколения моральным принципам и нормам социума.

4 — порядок

Предназначение «четверок» состоит в том, что они находятся на страже порядка. Там, где есть закон, там есть и «четверки». Однако эта цифра вносит определенную стагнацию в жизнь человека. И это нужно исправлять, иначе потенциал, который есть внутри, просто угаснет, предупредил нейроцифролог.

5 — открытия

«Пять» — это про путешествие, про перемены и тягу к новому. Именно «пятеркам» предстоит открыть еще множество неизведанного и скрытого от глаз человека.

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6 — творчество

«Шестеркам» предстоит отвечать за гармонию в обществе, за то прекрасное, что нам дает природа и делает сам человек. Поэтому важно развиваться в том, где присутствует творчество: дизайн, архитектура, искусство.

7 — консерватизм

«Семерки» — это заядлые консерваторы. Как объяснил Безделев, такие люди, как правило, чтят традиции и долго адаптируются к новому. Социальным предназначением в данном случае является деятельность, где чему-то забытому придается особая ценность.

«Например, возьмем старый сундук, который пылится на чердаке. Про него уже все давно забыли. А «семерка» найдет его и сделает современный и удобный ящик, в котором можно хранить вещи. И это будет выглядеть настолько искусно и современно, что чуть ли не каждый захочет себе приобрести точно такой же сундук», — пояснил специалист.

8 — борьба за права

«Восьмерки» — это борцы за чужие права. Именно они чтят общественные принципы и нормы морали. Такие люди всегда на страже: здоровья, прав и интересов каждого человека в отдельности и общества в целом. Но в такой самоотверженности важно не забывать про себя и помнить, что самое ценное для человека — это он сам, его внутренний мир, предупредил Безделев.

9 — героизм

Как рассказал эксперт, в нейроцифрологии обычно проводят параллель между «девяткой» и «единицей». «Девятка» в данном случае — это усиленная «единица», поэтому «человек-девятка» — это супергерой современности, на чьи плечи ложится огромная ответственность. При этом жизнь максимально жестко проверяет на прочность таких людей. Социальное предназначение этих людей — стать самой системой, управлять ею и подчинить себе.

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По словам Безделева, если проанализировать все коды, то можно увидеть, что у каждого человека важное социальное предназначение. Каждое действие может быть направлено, чтобы общество стало лучше, чтобы жизнь стала гармоничнее. И как только каждый человек найдет себя в социуме, жизнь всего общества кардинально изменится, заключил специалист.

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