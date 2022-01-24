Биолог Глазков объяснил, что делать ребенку при нападении бездомных собак

Санкт-Петербург, 24 января. Бродячие собаки нередко нападают на детей, но не каждый ребенок знает, что делать в таком случае. Как нужно поступить, рассказал автор YouTube-канала «Каждой твари по паре», кандидат биологических наук Павел Глазков в эфире Медиагруппы «Патриот».

При нападении бездомных псов ни в коем случае нельзя бежать. Если собака кинулась на ребенка, ему следует кричать, чтобы его услышали взрослые и оказались необходимую помощь. Животные могут нападать на детей из-за маленького роста последних. Поэтому при приближении собак имеет смысл вести себя по аналогии с дикими животными — прибавить рост, сняв куртку и подняв ее над головой, отметил Глазков.

«Я не успел проконсультироваться, но, по крайне мере, необходимо кричать, чтобы взрослые услышали и помогли. Честно сказать, нужно с кинологами проконсультироваться, почему на детей нападают. Потому что маленького роста. Может быть увеличить себя в размере, сняв куртку, как с дикими животными, может быть, здесь эта система тоже работает», — сказал биолог в эфире Медиагруппы «Патриот».

Невские Новости / Анастасия Кузьмина

В декабре 2021 года на Сахалине возбудили уголовное дело по факту нападения бродячих собак на ребенка. Псы набросились на восьмилетнего мальчика у здания администрации МО «Городской округ Ногликский». Ребенок получил травмы.