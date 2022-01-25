Актер Симонов через ФАН поздравил с днем рождения писателя Сергея Минаева

Писатель, теле- и радиоведущий, бизнесмен, сценарист, актер, продюсер Сергей Минаев сегодня празднует свой 47-й день рождения. По такому чудесному поводу в беседе с ФАН именинника поздравил советский и российский актер театра и кино, народный артист России Владимир Симонов.

Как выяснилось, артист плохо помнит подробности своего участия в съемках картины «Духless 2», соавтором сценария к которому выступил писатель. Дело вовсе не в том, что работа в проекте не оставила ярких воспоминаний: причиной послужил перенесенный актером коронавирус.

«Я не помню после ковида, что было вчера. Я уж подзабыл, как все это было. У меня было два-три съемочных дня, а не 118. К сожалению, это было не вчера. Помню, что все было хорошо», — сообщил артист.

Владимир Симонов также отметил, что не смотрел саму картину «Духless 2» после ее выхода на экраны. Причиной снова стала вовсе не какая-либо неприязнь к конкретному фильму.

«Если честно, то нет. Не только эту картину. Я в принципе не смотрю свои фильмы. Смотрю чужие. Мне они больше нравятся», — пояснил собеседник ФАН.

кадр из фильма «Духless 2» /

В завершение он поделился своими сердечными поздравлениями в адрес Сергея Минаева.

«Поздравления! Пожелания наилучшего!» — подытожил актер.

Писатель Сергей Минаев известен поклонникам по таким своим книгам, как: «Духless. Повесть о ненастоящем человеке», «The Телки. Повесть о ненастоящей любви», «The Телки. Два года спустя, или Videotы», «Media Sapiens. Повесть о третьем сроке». Кроме того, он работал над сценариями к картинам: «Духless», «Духless 2», «Селфи», «The Телки».

Ранее режиссер Марк Горобец через ФАН поздравил с днем рождения актрису Екатерину Климову. По его словам, артистка умеет слышать режиссера и интересно воплощать на экране свою роль.