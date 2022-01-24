Продававших водительские права сотрудников ГИБДД осудили в Подмосковье

Москва, 24 января. В Московской области суд вынес приговор бывшим сотрудникам ГИБДД. Осужденные занимались продажей водительских прав. Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на информацию портала Газета.ру. Пятерых фигурантов дела приговорили к заключению сроками от двух до пяти лет в колонии строгого режима. Двое подозреваемых согласились на сделку со следствием и получили условные сроки.

Осужденные сообщили, что на заработанные с помощью мошенничества деньги купили для начальника отдела автомобиль BMW X6. От занимаемого поста чиновник уже освобожден. Начальник отдела экзаменации в отделении «Пушкинское», который являлся организатором преступной группы, покончил с собой во время обысков. По данным следствия, преступники помогали кандидатам в водители сдавать теоретические и практические экзамены. За одно водительское удостоверение они брали 40 тысяч рублей.

Ранее ФАН рассказывал об ответственности за использование фальшивых водительских прав. Это может грозить реальным тюремным сроком.