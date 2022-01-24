Политик Клинцевич спрогнозировал будущее президента Украины Зеленского

Подготовка Украиной наступления в Донбассе становится все более явной, ситуация складывается крайне тревожная. Такое мнение в ходе брифинга высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Киев концентрирует огромное количество сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе, что говорит о подготовке к наступательным действиям против ДНР и ЛНР.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка научилась эффективно противодействовать внешней агрессии и что, по его мнению, пора переходить к наступательным действиям по отстаиванию национальных интересов.

На фоне всех этих заявлений возникает вопрос — а какова будет судьба самого Зеленского, если Киев спровоцирует большую войну? Политик и военный эксперт Франц Клинцевич советует не волноваться о судьбе нынешнего президента Украины. Свое мнение по этому поводу он высказал в авторской колонке для ФАН. Напоминаем, мнение колумниста может не совпадать с позицией редакции ФАН.

У Зеленского все будет хорошо. Колонка Франца Клинцевича

Как это ни печально, я совершенно не сомневаюсь, что у господина Зеленского в будущем все будет хорошо. Этот тренд уже давно задан американцами, которые бодро и бесперебойно решают подобные вопросы в отношении отошедших от дел украинских политиков.

Вспомните, как после Евромайдана Арсений Яценюк пришел в украинскую власть чуть ли не в стоптанных ботинках. А отошел от активной политической деятельности, говорят, миллиардером. Судя по всему, «хозяева» ему сказали: ты свое дело сделал — живи спокойно, распоряжайся своими деньгами. Но беда-то в том, что это деньги не его, а украинских налогоплательщиков, народа Украины…

Думаю, с Зеленским в результате сложится примерно такая же ситуация. Неправы те, кто считает нынешнего украинского президента просто «клоуном». Так могут думать только весьма недалекие люди. На самом деле Зеленский — опытный и довольно успешный коммерсант, он знает, как зарабатывать деньги, и хорошо понимает, на что хочет их тратить. Так что, уверен, нынешний глава Украины себя не обидит, а покровители Зеленского позволят ему спокойно уйти с деньгами. Когда придет срок, Зеленский спокойно отойдет от власти, найдет себе тихое место и будет жить припеваючи.

А для подготовки его ухода на Украине сейчас сложилась уникальная ситуация — эту операцию удобнее всего провернуть под громкие крики о якобы готовящейся «российской агрессии». Все, кто обделывает сейчас на Украине свои делишки, прикрываются этой риторикой. А чтобы это было сподручнее делать, и нужен Зеленский, которым все эти нечистоплотные дельцы просто прикрываются. Его для того и держат, но свою награду он, конечно, получит.

Знаком того, что у Зеленского будет все нормально, является пример его предшественника Петра Порошенко. Несмотря на вроде бы возникшую для Порошенко угрозу уголовного преследования, он чувствует себя отлично, да еще и получает политические дивиденды.

Плохо только то, что от всего этого страдают простые украинцы.