Театры Подмосковья за 5 лет получили полмиллиарда рублей в рамках программы «Культура малой родины»

Москва, 24 января. На развитие театров Подмосковья правительством региона за пять лет выделено около полумиллиарда рублей в рамках проекта «Культура малой родины». О реализации программы рассказали журналистам издания «Вести Подмосковья» в пресс-службе министерства культуры России.

Федеральная программа включает в себя проекты «Театр малых городов» и «Театр детям».

За пять лет в проекте «Культура малой родины» приняли участие шесть муниципальных театров из 13 городских округов Московской области, а общий объем финансирования составил 458 млн рублей. В 2022 выделено 37,7 миллиона рублей.

В наступившем году в Красногорском филиале Музея Победы пройдет 16 выставок. В марте будет организована выставка, посвященная женщинам, вставшим на защиту страны. В ноябре ждут выставку «Волжская твердыня», посвященную 80-летию начала контрнаступления советских войск в Сталинградской битве.

Ранее ФАН рассказывал об опыте работы в региональных театрах художественного руководителя театра на Малой Бронной Константина Богомолова. На этот раз он поставит премьерный спектакль в пермском театре.