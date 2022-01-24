Политолог Родионов объяснил, почему Лондон испугался снижения поставок российского газа в Европу

России завышенные цены невыгодны, ибо они заставляют потребителей переходить на альтернативные источники энергии. Такую позицию в беседе с ФАН высказал директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Опасения Лондона

Власти Великобритании опасаются, что РФ якобы может использовать свои природные ресурсы в качестве «оружия» и сократит поставки газа на территорию Европы в ответ на введение Западом санкций из-за эскалации ситуации на Украине. Об этом сообщает газета The Times.

По данным издания, министры правительства Британии ранее участвовали на встрече, где рассматривали вопрос о влиянии возможного сокращения поставок российского газа на цены в Соединенном Королевстве. Министров предупредили, что страна может столкнуться с рекордно высокими ценами на газ и бензин.

Федеральное агентство новостей /

«В отличие от ряда стран, Великобритания почти не импортирует российский газ. Но, как и все страны, мы подвержены риску роста оптовых цен, что станет серьезной проблемой, если Россия в дальнейшем ограничит поставки», — заявил газете неназванный высокопоставленный чиновник.

Результат западной политики

Как отметил Дмитрий Родионов, Британия не зависит от российского газа. Она получает газ в основном из Норвегии, Нидерландов и Бельгии. На худой конец, у нее есть США, Катар и Австралия. В Британию не идет ни одного трубопровода, а у кого покупать СПГ, все равно.

«Если же они испугались роста цен на биржах, то надо задать самим себе вопрос: а кто зарабатывает на этом росте цен? Кому выгодно, чтобы они держались как можно дольше? Кто создает все предпосылки для этого, нагнетая военную истерию? Ведь если бы европейцев не запугивали «российским вторжением на Украину», которое уже считается аксиомой, если бы не развернули столь мощную информационную кампанию против «СП-2» и не тормозили его ввод в эксплуатацию, были бы такие цены на биржах? Нет, конечно. Вся эта ситуация — результат политики Запада. А теперь посмотрите, кто больше всех в последнее время кричит о «российской агрессии»? Кто придумывает фейки про «оккупационное правительство» и не только? Кто тоннами отправляет на Украину оружие и военных инструкторов?» — высказал свое мнение Дмитрий Родионов.

Федеральное агентство новостей /

Вот с этих людей, уверен политолог, и нужно спрашивать за цены на газ. А Россия тут ни при чем. Ей завышенные цены как раз невыгодны, ибо они заставляют потребителей переходить на альтернативные источники энергии. Что касается снижения Россией поставок, то на Западе опять же себе противоречат.

«То говорят, что Россия не нападает на Украину исключительно из-за боязни, что не сможет продавать Европе газ и потеряет деньги. То — что Россия может сама сократить поставки как ответ на санкции. Ага, в ответ на меры, направленные на лишения нас денег, мы добровольно откажемся от прибыли с газа — наиболее серьезного источника валюты. Совсем с ума сошли? Впрочем, обыватель с промытыми антироссийской пропагандой мозгами, свято верящий, что Россия хочет Европе только зла и готова сама себе в ногу стрелять для этого, схавает и не такую чушь», — резюмировал свою позицию Дмитрий Родионов.

Российская сторона уже не раз опровергала все обвинения стран Запада и Украины о якобы готовящемся «вторжении» на территорию соседнего государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на этот счет подчеркивал, что Москва никогда ни на кого не нападала первой.