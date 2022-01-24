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Адвокат Узденский объяснил, почему брак Градского и Коташенко могут признать фиктивным

Шоу-бизнес
Адвокат Узденский объяснил, почему брак Градского и Коташенко могут признать фиктивным
instagram.com  /  @aborgradsky

Москва, 24 января. Брак молодой актрисы Марины Коташенко и Александра Градского могут признать недействительным, поскольку он был заключен незадолго до смерти музыканта, заявил адвокат Сергей Узденский.

Основанием для признания брака фиктивным является его заключение без цели создания семьи, пояснил юрист. Коташенко и Градский 17 лет прожили без официального штампа в паспорте, после чего втайне от всех расписались, это можно рассматривать в качестве повода оспорить законность союза, добавил Узденский.

«Это может говорить о том, что целью брака было не создание семьи. Семья была уже до этого, а целью были иные причины и мотивы», — заявил он в студии программы «Звезды сошлись».

Коташенко разъехалась с артистом незадолго до его смерти. Исполнитель хита «Как молоды мы были» жил в столичной квартире, а его супруга проводила время с детьми в загородном доме. В будни Градскому по хозяйству помогала домработница, а Коташенко оставалась с ним в выходные.

Если сыновья певца болели и Коташенко не приезжала к нему, он сильно расстраивался. Музыкант часто звонил жене, контролировал ее во всем и ревновал.

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Все новости / Шоу-бизнес / Адвокат Узденский объяснил, почему брак Градского и Коташенко могут признать фиктивным
брак градский коташенко
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