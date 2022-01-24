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Фанаты «Ростова» отказались от посещения матчей РПЛ из-за Fan ID

Спорт
Фанаты «Ростова» отказались от посещения матчей РПЛ из-за Fan ID
ТАСС  /  Гусев Артем

Ростов-на-Дону, 24 января. Фанаты футбольного клуба «Ростов» приняли решение отказаться от посещения матчей чемпионата России из-за введения паспортов болельщика (Fan ID).

Члены объединения фанатов «Ростова» опубликовали на странице в социальной сети «ВКонтакте» текст заявления, в котором сообщили об отказе от оформления Fan ID и посещения мероприятий, где будет введен документ. Закон о внедрении системы в России вступит в силу 1 июня.

«Мы считаем, что введение данной меры не будет способствовать повышению безопасности и комфорта для зрителей, а станет очередным инструментом для и так уже повсеместного и чрезмерного контроля. На наш взгляд, такое отсеивание «неправильных» болельщиков направлено на искоренение организованного и красочного фанатского боления», — говорится в заявлении поклонников желто-синих.

Ранее глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал решение болельщиков красно-белых бойкотировать матчи РПЛ. Он отметил, что в команде относятся к мнению фанатов с уважением.

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