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Эксперт Шабовта указал, как Германия показала Украине истинное лицо

Политика
Эксперт Шабовта указал, как Германия показала Украине истинное лицо
pixabay.com

Киев, 24 января. Германия формально продолжает оказывать поддержку Украине, однако преимущественно на словах. Зато своими действиями Берлин наглядно показал, считает ли своим партнером Киев. В этом уверен украинский эксперт в сфере безопасности Сергей Шабовта.

Аналитик напомнил, что совсем недавно Великобритания решила отправить в поддержку Украине партию вооружения. Однако Германия неожиданно отказалась открывать свое воздушное пространство английским самолетам, направлявшимся с оружием в Киев, и им пришлось выбрать обходной маршрут.

«Германия не открыла свое воздушное пространство для самолетов Великобритании, которые завезли сюда партию очередного немного устаревшего, но пока еще живого оружия. В основном это противотанковые установки», — рассказал Шабовта в эфире канала UkrLive.

Очевидно, этим простым шагом Германия наглядно показала Украине, что не считает ее реальным партнером и не готова поступаться собственными интересами и принципами ради Киева. В то же время аналитик подчеркивает, что сами украинские власти своим поведением только еще больше провоцируют Берлин на столь жесткое поведение в отношении Незалежной.

Эксперт Шабовта указал, как Германия показала Украине истинное лицо
facebook.com / Dmytro Kuleba

«Меня поражает упорство, с которым так и не поумневший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба продолжает Германию в своих заявлениях оскорблять и говорить, что она плохой партнер. Но мне хочется спросить у Кулебы: а что за партнер Украина? Он об этом думает, когда бросается очередными словами?», — недоумевает специалист.

Кроме того, эксперт по безопасности отмечает, что Германия действует хоть и не в дружественном ключе по отношению к Украине, но грамотно с точки зрения ситуации в целом. По его словам, отправка оружия в Киев может еще сильнее усилить напряжение вокруг Незалежной, которое нарастает в последние месяцы с подачи американских властей и СМИ, и в Берлине это прекрасно понимают.

«Понимаете, Германия в этом плане должна быть образцом для очень многих государств. Она действительно вынесла уроки из своего фашистского прошлого, поэтому действует очень категорично в принятии даже самых малых решений, касающихся возможной эскалации напряжения. Тем более путем выдачи оружия», — уверен эксперт в сфере безопасности Сергей Шабовта.

Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров ранее указал, как в действительности президент Соединенных Штатов Джо Байден унизил Украину.

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украина германия шабовта
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