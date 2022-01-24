Психолог Суздальцева объяснила, как скандалы могут повлиять на детей Рудковской и Плющенко

Москва, 24 января. Многочисленные скандалы, публичное внимание и суды с самого детства могут негативно сказаться на сыновьях продюсера Яны Рудковской и тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко. Таким прогнозом поделилась психолог Наталья Суздальцева.

Эксперт высказалась о звездной семье на фоне скандала, разгоревшегося из-за судебного разбирательства Рудковской с журналистами. Поводом для этого стала публикация о диагнозе, который якобы поставили сыну светской львицы Александру Плющенко, более известному как Гном Гномыч.

Суздальцева обратила внимание, что знаменитые родители уже зарегистрировали отдельный аккаунт в Instagram для своего младшего сына Арсения. По мнению психолога, это говорит о том, что мальчика ждет примерно то же самое, что и старшего брата. Скорее всего, Рудковская и Плющенко не изменят подход к малышу и тоже будут продвигать его в семейном спорте.

«Сплетни, интриги, расследования, суды с самого детства», — охарактеризовала эксперт жизнь сыновей звездной пары.

Однако это может обернуться, для знаменитой семьи ужасными последствиями, предупредила Суздальцева. Если дети будут расти в тепличных условиях, когда все делается за них, со временем они начнут импровизировать на тему полноценной жизни, пояснила специалист.

«А это «трэш» в подростковом возрасте, чтоб сказать этому миру «Я есть»», — приводит слова психолога Общественная Служба Новостей.

Старшему сыну Рудковской и Плющенко недавно исполнилось девять лет. Продюсер обратилась к мальчику в честь его дня рождения и пожелала, чтобы мечты ребенка исполнились.