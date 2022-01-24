Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 января 17:42
17:42
Политика
Крымский депутат Бальбек: Зеленский танцует диско под американскую музыку
17:40
Общество
Петербурженка с инвалидностью отсудила у комздрава полмиллиона рублей за лекарства
17:39
Политика
Политик Клинцевич спрогнозировал будущее президента Украины Зеленского
17:37
Спорт
Фанаты петербургского «Зенита» считают незаконным введение Fan ID на матчах РПЛ
17:36
Шоу-бизнес
Вдова Александра Градского скрывает свой настоящий возраст
17:36
Армия
MW: истребители Су-30СМ существенно превосходят американские F-35
17:35
Весь мир
Спикер парламента Ливии озвучил условие для выдвижения на пост премьер-министра
17:35
Экономика
Геополитика или высокие цены на нефть: какой фактор возьмет верх и окажет поддержку рублю
17:34
Экономика
Жители Крыма вложили порядка 6 млрд рублей в инвестирование
17:32
Происшествия
Стали известны подробности убийства матерью своего ребенка в Крыму
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Экономист Хазин: Путин готовится нанести крупное поражение либеральным элитам России

  /   Обновлено: 24 января 2022 16:20
Политика
Экономист Хазин: Путин готовится нанести крупное поражение либеральным элитам России
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 24 января. Президент России Владимир Путин намерен вывести из политической игры либеральные элиты, кормящиеся за счет коллективного Запада. Своими взглядами на планы главы государства по борьбе с иноагентами поделился авторитетный экономист Михаил Хазин.

В комментарии прессе Хазин анонсировал сенсационное заявление главы государства о начале непримиримой внутренней войны с агентами зарубежного влияния. По словам эксперта, Путин намерен перед каждым иноагентом поставить жесткую дилемму — либо прекращение работы на Запад, либо эмиграция из России. Как отмечает экономист, ситуация внутри РФ накалилась до того уровня, когда Путин, невзирая на угрозы новыми санкциями, готов провести полномасштабную зачистку всех групп зарубежного влияния.

Экономист Хазин: Путин готовится нанести крупное поражение либеральным элитам России
Федеральное агентство новостей /

Также эксперт указал на откровенно оппортунистическую линию поведения либеральных элит. По мнению Хазина, инициативы, связанные с повышением пенсий, программами социальной помощи и образовательными инициативами доводят иноагентов до истерики. Ведь в случае распределения бюджета на государственные социальные проекты украсть бюджетные средства и вывести их на зарубежные счета становится значительно сложнее, объяснил экономист.

В ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин дал свою оценку действующему в стране закону об иностранных агентах. Глава государства назвал действующие нормы либеральными.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Экономист Хазин: Путин готовится нанести крупное поражение либеральным элитам России
путин россия запад война хазин иноагенты либералы
Комментировать