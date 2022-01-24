Экономист Хазин: Путин готовится нанести крупное поражение либеральным элитам России

Москва, 24 января. Президент России Владимир Путин намерен вывести из политической игры либеральные элиты, кормящиеся за счет коллективного Запада. Своими взглядами на планы главы государства по борьбе с иноагентами поделился авторитетный экономист Михаил Хазин.

В комментарии прессе Хазин анонсировал сенсационное заявление главы государства о начале непримиримой внутренней войны с агентами зарубежного влияния. По словам эксперта, Путин намерен перед каждым иноагентом поставить жесткую дилемму — либо прекращение работы на Запад, либо эмиграция из России. Как отмечает экономист, ситуация внутри РФ накалилась до того уровня, когда Путин, невзирая на угрозы новыми санкциями, готов провести полномасштабную зачистку всех групп зарубежного влияния.

Федеральное агентство новостей /

Также эксперт указал на откровенно оппортунистическую линию поведения либеральных элит. По мнению Хазина, инициативы, связанные с повышением пенсий, программами социальной помощи и образовательными инициативами доводят иноагентов до истерики. Ведь в случае распределения бюджета на государственные социальные проекты украсть бюджетные средства и вывести их на зарубежные счета становится значительно сложнее, объяснил экономист.

В ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин дал свою оценку действующему в стране закону об иностранных агентах. Глава государства назвал действующие нормы либеральными.