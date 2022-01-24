Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 января 17:42
17:42
Политика
Крымский депутат Бальбек: Зеленский танцует диско под американскую музыку
17:40
Общество
Петербурженка с инвалидностью отсудила у комздрава полмиллиона рублей за лекарства
17:39
Политика
Политик Клинцевич спрогнозировал будущее президента Украины Зеленского
17:37
Спорт
Фанаты петербургского «Зенита» считают незаконным введение Fan ID на матчах РПЛ
17:36
Шоу-бизнес
Вдова Александра Градского скрывает свой настоящий возраст
17:36
Армия
MW: истребители Су-30СМ существенно превосходят американские F-35
17:35
Весь мир
Спикер парламента Ливии озвучил условие для выдвижения на пост премьер-министра
17:35
Экономика
Геополитика или высокие цены на нефть: какой фактор возьмет верх и окажет поддержку рублю
17:34
Экономика
Жители Крыма вложили порядка 6 млрд рублей в инвестирование
17:32
Происшествия
Стали известны подробности убийства матерью своего ребенка в Крыму
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Генерал-майор Липовой: появление у ВКС РФ «Охотников» остудит пыл милитаристов из НАТО

Армия
Генерал-майор Липовой: появление у ВКС РФ «Охотников» остудит пыл милитаристов из НАТО
Prt Scr youtube.com  /  RT на русском

Москва, 24 января. Беспилотник-невидимка ВКС РФ С-70 «Охотник» может стать веским аргументом Москвы на переговорах с Западом, стремящимся разжечь войну в Европе. Об этом заявил военный эксперт Сергей Липовой.

Испытания второго образца ударного дрона «Охотник» с плоским соплом запланированы на этот год. Модификация дрона С-70 отличается еще и малозаметностью для систем разведки. В беседе с «ПолитРоссией» глава «Офицеров России», генерал-майор Сергей Липовой подчеркнул, что БПЛА может стать аргументом на следующих переговорах Москвы с НАТО по гарантиям безопасности.

«Нам нужны именно новейшие образцы, которых нет у Североатлантического альянса. Это серьезный довод в разговоре с НАТО, в разговоре с Европой, в разговоре с Америкой. Это веский аргумент, который может остудить горячие головы», — заявил Липовой.

По словам эксперта, западным политикам не дает покоя мысль о «маленькой победоносной войне» в Европе, так что число провокаций против России растет. Но появление у РФ малозаметных и смертоносных дронов может охладить пыл особо ярых милитаристов.

С выводами Липового солидарен и летчик-испытатель Анатолий Кнышов. Он заявил, что «Охотник» превосходит по характеристикам все существующие типы беспилотников, которые есть у других стран, о чем сообщает телеканал «360».

Ранее источник в авиастроительной отрасли рассказал журналистам, что испытания беспилотника были запланированы на июль 2022 года.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Генерал-майор Липовой: появление у ВКС РФ «Охотников» остудит пыл милитаристов из НАТО
россия нато беспилотник липовой С-70 Охотник
Комментировать