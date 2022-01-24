Генерал-майор Липовой: появление у ВКС РФ «Охотников» остудит пыл милитаристов из НАТО

Москва, 24 января. Беспилотник-невидимка ВКС РФ С-70 «Охотник» может стать веским аргументом Москвы на переговорах с Западом, стремящимся разжечь войну в Европе. Об этом заявил военный эксперт Сергей Липовой.

Испытания второго образца ударного дрона «Охотник» с плоским соплом запланированы на этот год. Модификация дрона С-70 отличается еще и малозаметностью для систем разведки. В беседе с «ПолитРоссией» глава «Офицеров России», генерал-майор Сергей Липовой подчеркнул, что БПЛА может стать аргументом на следующих переговорах Москвы с НАТО по гарантиям безопасности.

«Нам нужны именно новейшие образцы, которых нет у Североатлантического альянса. Это серьезный довод в разговоре с НАТО, в разговоре с Европой, в разговоре с Америкой. Это веский аргумент, который может остудить горячие головы», — заявил Липовой.

По словам эксперта, западным политикам не дает покоя мысль о «маленькой победоносной войне» в Европе, так что число провокаций против России растет. Но появление у РФ малозаметных и смертоносных дронов может охладить пыл особо ярых милитаристов.

С выводами Липового солидарен и летчик-испытатель Анатолий Кнышов. Он заявил, что «Охотник» превосходит по характеристикам все существующие типы беспилотников, которые есть у других стран, о чем сообщает телеканал «360».

Ранее источник в авиастроительной отрасли рассказал журналистам, что испытания беспилотника были запланированы на июль 2022 года.