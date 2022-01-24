Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 января 17:42
17:42
Политика
Крымский депутат Бальбек: Зеленский танцует диско под американскую музыку
17:40
Общество
Петербурженка с инвалидностью отсудила у комздрава полмиллиона рублей за лекарства
17:39
Политика
Политик Клинцевич спрогнозировал будущее президента Украины Зеленского
17:37
Спорт
Фанаты петербургского «Зенита» считают незаконным введение Fan ID на матчах РПЛ
17:36
Шоу-бизнес
Вдова Александра Градского скрывает свой настоящий возраст
17:36
Армия
MW: истребители Су-30СМ существенно превосходят американские F-35
17:35
Весь мир
Спикер парламента Ливии озвучил условие для выдвижения на пост премьер-министра
17:35
Экономика
Геополитика или высокие цены на нефть: какой фактор возьмет верх и окажет поддержку рублю
17:34
Экономика
Жители Крыма вложили порядка 6 млрд рублей в инвестирование
17:32
Происшествия
Стали известны подробности убийства матерью своего ребенка в Крыму
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Депутат Госдумы Бурматов объяснил критику в адрес закона об отлове бродячих собак

  /   Обновлено: 24 января 2022 16:53
Общество
Депутат Госдумы Бурматов объяснил критику в адрес закона об отлове бродячих собак
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 24 января. Ряд регионов России критикует закон «Об ответственном обращении с животными», который регулирует отлов бродячих собак. Причину этого назвал первый зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в эфире Медиагруппы «Патриот».

После отлова животных снова выпускают на улицу. Бывали случаи, что, вернувшись из приюта на волю, собаки совершали нападение на людей. Многие в связи с этим критикуют федеральный закон России №498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными». Однако регионы сами принимают решение о том, отпускать пойманных собак или нет, отметил депутат Госдумы.

«В законе нет обязанности выпускать выловленных домашних животных, и регион сам для себя принимает решение, какую политику выберет в этой части. Москва и ряд других регионов нашей страны отлавливает этих животных и сажает их в приюты, обеспечивая им там соответствующий уход и условия содержания, другие регионы используют другие механизмы», — рассказал Бурматов в эфире Медиагруппы «Патриот».

Депутат Госдумы Бурматов объяснил критику в адрес закона об отлове бродячих собак
pixabay.com /

Закон предписывает оставить бродячую собаку на дожитие в приюте или найти ей семью. Также животное можно передать волонтерам — они берут тяжелобольных питомцев, так как муниципальные приюты не могут обеспечить этим собакам необходимые условия содержания. Если животное не является стайным и агрессивным, его могут выпустить. Критика в адрес данного закона идет из тех регионов, где его не пытались исполнять, объяснил Бурматов.

«Это регионы, где возбуждены сегодня уголовные дела по факту халатности чиновников, потому что они саботируют положения этого закона, они не построили ни одного приюта, они не обеспечили обеспечение в этих приютах бездомных животных. Естественно, они у них расплодились по улицам, а это муниципальная функция. Вы поймите, что если муниципальные чиновники не будут обращать внимание на качество дорог, то у них вместо дорог будут ямы», — сказал депутат.

Депутат Госдумы Бурматов объяснил критику в адрес закона об отлове бродячих собак
pixabay.com /

Нападение бездомных собак — не редкость в регионах России. Восьмилетний ребенок заработал синяк после нападения стаи бродячих псов в Вилючинске. Следователи и прокуратура Камчатки организовали проверку.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Депутат Госдумы Бурматов объяснил критику в адрес закона об отлове бродячих собак
собаки отлов бурматов
Комментировать