Депутат Госдумы Бурматов объяснил критику в адрес закона об отлове бродячих собак

Санкт-Петербург, 24 января. Ряд регионов России критикует закон «Об ответственном обращении с животными», который регулирует отлов бродячих собак. Причину этого назвал первый зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в эфире Медиагруппы «Патриот».

После отлова животных снова выпускают на улицу. Бывали случаи, что, вернувшись из приюта на волю, собаки совершали нападение на людей. Многие в связи с этим критикуют федеральный закон России №498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными». Однако регионы сами принимают решение о том, отпускать пойманных собак или нет, отметил депутат Госдумы.

«В законе нет обязанности выпускать выловленных домашних животных, и регион сам для себя принимает решение, какую политику выберет в этой части. Москва и ряд других регионов нашей страны отлавливает этих животных и сажает их в приюты, обеспечивая им там соответствующий уход и условия содержания, другие регионы используют другие механизмы», — рассказал Бурматов в эфире Медиагруппы «Патриот».

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Закон предписывает оставить бродячую собаку на дожитие в приюте или найти ей семью. Также животное можно передать волонтерам — они берут тяжелобольных питомцев, так как муниципальные приюты не могут обеспечить этим собакам необходимые условия содержания. Если животное не является стайным и агрессивным, его могут выпустить. Критика в адрес данного закона идет из тех регионов, где его не пытались исполнять, объяснил Бурматов.

«Это регионы, где возбуждены сегодня уголовные дела по факту халатности чиновников, потому что они саботируют положения этого закона, они не построили ни одного приюта, они не обеспечили обеспечение в этих приютах бездомных животных. Естественно, они у них расплодились по улицам, а это муниципальная функция. Вы поймите, что если муниципальные чиновники не будут обращать внимание на качество дорог, то у них вместо дорог будут ямы», — сказал депутат.

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Нападение бездомных собак — не редкость в регионах России. Восьмилетний ребенок заработал синяк после нападения стаи бродячих псов в Вилючинске. Следователи и прокуратура Камчатки организовали проверку.