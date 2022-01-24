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Рожин о причинах переворота в Буркина-Фасо: Африка сбрасывает неоколониальные оковы

Весь мир
Рожин о причинах переворота в Буркина-Фасо: Африка сбрасывает неоколониальные оковы
Global Look Press  /  Dracorius White/ZUMAPRESS.com

Военный переворот в Буркина-Фасо стал ожидаемым результатом стремления жителей Африки избавиться от влияния современных колониалистов в лице Франции и других стран коллективного Запада. Такое мнение озвучил известный военный аналитик, автора Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин, комментируя произошедшее в Уагадугу.

Ранее стало известно, что группа военных взяла под стражу президента республики Рока Марка Кристиана Каборе. Как сообщили источники в силовых ведомствах страны, его задержали 23 января вечером, после перестрелки вокруг его резиденции в столице, и оставили на территории одной из армейских баз.

В Сети также появилась фотография автомобиля лидера со следами пуль.

«Военный переворот был вполне ожидаем, особенно на фоне утраты позиций Франции в регионе. Париж очевидно слабеет, оказывать влияние на Африку более не может, хотя и всячески пытается. Мы это видим по ЦАР, Мали, жесткому конфликту Елисейского дворца с Алжиром, сегодня видим смену власти в Буркина-Фасо, откуда уже давно звучат требования вывода войск Пятой республики.

Африка сбрасывает оковы, и эти процессы чем-то напоминающие период деколонизации Черного континента в 60-х годах. Однако есть большая разница в том, что тогда страны хоть формально и получили суверенитет, по факту остались в экономической и политической зависимости от Франции», — утверждает Борис Рожин.

По мнению эксперта, «старый миропорядок распадается», жители стран Черного континента устремляют взор на надежного и верного союзника — Российскую Федерацию.

Рожин о причинах переворота в Буркина-Фасо: Африка сбрасывает неоколониальные оковы
Global Look Press / Dracorius White/ZUMAPRESS.com

«Москва не рассматривается местными правительствами как колонизатор, потому власти Мали налаживают с ней военное сотрудничество. Кстати, для бывших колоний Франции, наши военные инструкторы, которых на Западе связывают с "ЧВК Вагнера", являются важным драйвером роста, основой качественных изменений в жизни населения.

Мы видим, как Россия получила приглашение от Бамако, поскольку нам есть что предложить и продемонстрировать. Уже есть разговоры о том, что после переворота в Буркина-Фасо ситуация может повториться. Так что наши ребята стали мощной силой в мировой и африканской политике», — уверен аналитик.

Говоря о руководстве Мали, Борис Рожин сообщил, что президент переходного периода Ассими Гоита «нацелен на избавление страны от террористов и неоколониалистов», а потому пользуется беспрецедентной поддержкой народа.

Рожин о причинах переворота в Буркина-Фасо: Африка сбрасывает неоколониальные оковы
Global Look Press / © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

«Ему необходимо продемонстрировать успех в борьбе с группировками на севере республики, и когда он сможет это сделать при поддержке отечественных специалистов, то будет являться национальным героем», — заключил автор Telegram-канала Colonelcassad.

Ранее политолог Иван Аркатов сообщал, что деятельность главы временного правительства в Бамако по освобождению страны от неоколониальных оков Франции позволяет назвать его «африканским Че Геварой».

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