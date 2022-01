Рожин о причинах переворота в Буркина-Фасо: Африка сбрасывает неоколониальные оковы

Военный переворот в Буркина-Фасо стал ожидаемым результатом стремления жителей Африки избавиться от влияния современных колониалистов в лице Франции и других стран коллективного Запада. Такое мнение озвучил известный военный аналитик, автора Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин, комментируя произошедшее в Уагадугу.

Ранее стало известно, что группа военных взяла под стражу президента республики Рока Марка Кристиана Каборе. Как сообщили источники в силовых ведомствах страны, его задержали 23 января вечером, после перестрелки вокруг его резиденции в столице, и оставили на территории одной из армейских баз.

В Сети также появилась фотография автомобиля лидера со следами пуль.

When it looks like a #coup: Bullet holes are seen in a car that belong to the #BurkinaFaso presidency following heavy gunfire near the president Roch Kabore residence in Ouagadougou, Burkina Faso January 24, 2022. REUTERS/Thiam Ndiaga ???? pic.twitter.com/oIzzrkJS1Q