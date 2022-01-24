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Сомали и Афросоюз реорганизуют силы АМИСОМ

Весь мир
Сомали и Афросоюз реорганизуют силы АМИСОМ
somalilandgov.com  /  Официальный сайт правительства Сомали

Аддис-Абеба, 24 января. Правительство Сомали и Африканский союз (АС) договорились реорганизовать силы региональной миротворческой миссии (АМИСОМ), находящиеся на территории страны. Об этом сообщило издание Garowe Online.

Переговоры, сосредоточенные на обсуждении будущего АМИСОМ в восточноафриканском государстве, прошли в столице Эфиопии — Аддис-Абебе. В них участвовали делегация сомалийского кабмина во главе с министром обороны Хасаном Мохамедом Саидом и комитет Совета мира и безопасности АС.

Стороны согласились реорганизовать силы АМИСОМ, расположенные на землях Сомали, в течение следующих 33 месяцев. Они станут партнерами Организации Объединенных Наций.

Сомали и Афросоюз реорганизуют силы АМИСОМ
freepik.com / natanaelginting

Согласно документам, на которые ссылается издание, миротворцев до конца 2022 года переименуют в Переходную миссию Африканского союза в Сомали (АТМИС). В состав нового ведомства войдут военные, полицейские и гражданские подразделения.  Возглавит его специальный представитель, которого назначит председатель АС Муса Факи.

АТМИС продолжит поддерживать цели плана по реализации переходного периода в стране. Он также окажет содействие местным вооруженным силам в операциях против террористов и повстанческих группировок.

В марте 2022 года исполняется 15 лет с тех пор, как АМИСОМ начал деятельность в Сомали. Однако эффективность миссии АС вызывает сомнения. Бывший заместитель директора Национального агентства разведки и безопасности (NISA) Исмаил Осман ранее заявлял, что присутствие миротворцев опустошает казну в ущерб спокойствия и стабильности страны.

В последние месяцы возникли острые разногласия между правительством и Африканским союзом, который предложил расширить контингент в восточноафриканской республике и сделать его объединенными силами ООН и АС. Сомалийцы отвергли инициативу, настояв на продолжении плана по постепенной передаче задач по обеспечению безопасности местным силам.

 

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