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Алдонин назвал карьеру основной причиной распада брака с Началовой

Шоу-бизнес
Алдонин назвал карьеру основной причиной распада брака с Началовой
Global Look Press  /  Gennadii Sergeev/Russian Look

Москва, 24 января. Брак певицы Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина распался из-за карьеры обоих супругов, которой они отдавали основные силы. Знаменитости не могли уделять много времени друг другу в связи с занятостью.

Алдонин и Началова поженились в 2006 году, а через несколько месяцев после свадьбы на свет появилась их дочь Вера. Поначалу звездные супруги были счастливы, но по мере взросления ребенка стали все больше отдаляться друг от друга. Певица почти все время находилась на гастролях, а футболист практически полностью отдавался сборам и тренировкам, передает Eurosport.

«Мы оба занимаемся делом, которое отнимает уйму сил и времени», — рассказывал Алдонин.

Алдонин назвал карьеру основной причиной распада брака с Началовой
Global Look Press / Alexander Keltik/Russian Look

По словам спортсмена, сначала они с бывшей женой шли друг другу на уступки. Однако затем Началова сосредоточилась на своей карьере и стала все чаще бывать в США, где записывала альбом, сообщает телеканал «360». Алдонин же не мог бросить футбол и перебраться в Соединенные Штаты.

«Мы все больше отдалялись, перестали идти навстречу друг другу», — отмечал спортсмен, высказываясь об основной причине развода с певицей.

Напомним, Юлия Началова ушла из жизни в марте 2019 года. К смерти артистки привели заражение крови и сердечная недостаточность.

После трагедии Алдонин поддержал дочь. Девочка-подросток проводит много времени с новой семьей футболиста. При этом Вера Алдонина не отмечала Новый год с отцом и его женой.

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