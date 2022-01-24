Генерал Картаполов: Россия не оставит без ответа наращивание сил НАТО в Восточной Европе

Москва, 24 января. Россия не оставит без ответных мер возможное появление нескольких тысяч американских солдат в Восточной Европе. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

В понедельник комитет Госдумы по обороне отреагировал на сообщение об усилении военного присутствия сил НАТО в Восточной Европе. Глава комитета генерал-полковник Андрей Картаполов заявил журналистам, что размещение войск в странах Прибалтики и Восточной Европы может стать причиной эскалации напряженности в регионе. Россия в свою очередь не оставит действия Североатлантического альянса без ответа.

«Для нас это, конечно, тревожная информация», — резюмировал Картаполов.

Ранее американская газета The New York Times со ссылкой на свои источники в Белом доме сообщила, что США рассматривают возможность усиления военного присутствия в Прибалтике и Восточной Европе, передал телеканал «360».

Сомнения Картаполова разделяет и генсек ОДКБ Станислав Зась. По его словам, размещение американских войск может подорвать безопасность в Восточной Европе.