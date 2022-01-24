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Российский врач поставил на ноги неизлечимо больную девочку из Таджикистана

Общество

Мавлуда родилась в Таджикистане с диагнозом ДЦП. Из-за нарушения опорно-двигательного аппарата девочка так и не смогла научиться ходить: обычно, выходя на улицу, она надевала калоши на руки и передвигалась на четвереньках.

Владикавказский хирург Казбек Кудзаев увидел в Сети сюжет о Мавлуде и решил помочь ребенку во что бы то ни стало.

«Кто-то мне прислал сюжет из Instagram. Там парень один хороший, Салех его зовут, он пришел из какого-то благотворительного учреждения или фонда. Я увидел, вся семья больная там, четверо детей, братья, сестра. Я ему написал, сказал, что могу помочь», — рассказал доктор.

Салех — отец Мавлуды — объяснил Кудзаеву, что у семьи нет денег, однако хирург настолько проникся историей девочки, что вызвался оплатить перелет из Таджикистана во Владикавказ, лечение и три месяца проживания в городе. Саму операцию Казбек провел 13 января, она длилась четыре с половиной часа.

«Я изменил углы в берцовых костях, чтобы колени могли выключаться. Кроме того, у нее выраженные вальгусные деформации стоп, мы сделали артроэрез с пересадкой участков малоберцовой кости на пяточную кость между тараном и пяткой и выровняли стопы», — пояснил Казбек Кудзаев.

По словам хирурга, девочка чувствует себя неплохо, но пока что ей больно вставать. Прооперированная Мавлуда находится в компрессионно-дистракционных аппаратах, ее ждет трехмесячная реабилитация во Владикавказе.

«Я думаю, недели две она полежит в клинике. Затем снимем квартиру, и они будут жить там до снятия аппаратов Илизарова. Она уже не будет на четвереньках ходить — это уже большое дело», — отметил врач.

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