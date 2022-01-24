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Ретроградный Меркурий поможет четырем знакам зодиака выиграть в лотерею в конце января
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Ретроградный Меркурий поможет четырем знакам зодиака выиграть в лотерею в конце января

  /   Обновлено: 24 января 2022 16:01
Общество
Ретроградный Меркурий поможет четырем знакам зодиака выиграть в лотерею в конце января
photl.com

Москва, 24 января. Выиграть в лотерею в последнюю неделю января четырем знакам зодиака поможет ретроградный Меркурий, заявил известный российский астролог Павел Глоба.

Представителям этих созвездий могут попытать удачу, возможно, пришло время «стать миллионером». В конце января Глоба советует им купить лотерейный билетик, даже если раньше этого никогда не делали.

Козерогам в последнюю неделю января звезды будут особенно благосклонны в финансовой сфере. Это в совокупности с положением Меркурия повышает шансы на удачу в игре с фортуной.

Девам в этот период звезды предрекают успех в финансовых делах, особенно в инвестициях. В лотерею Дева может выиграть, но сумма будет небольшой, подсказал Глоба. С 24 по 30 января вероятность выигрыша очень высока.

Ретроградный Меркурий поможет четырем знакам зодиака выиграть в лотерею в конце января
Global Look Press / Анатолий Ломохов/Global Look Press

Весы чаще других знаков зодиака испытываю удачу и становятся победителями, будь то лотерея или азартные игры.

«Деньги будто сыплются им в руки, и проверить это в очередной раз можно именно в последнюю неделю января», — заявил Глоба.

Водолеям Глоба посоветовал не покупать лотерейный билет самому, а попросить его подарить. При таком раскладе шансы выиграть значительно повышаются. Глоба посоветовал попытать счастья в жилищной лотерее.

Победителем денежной лотереи Eurojackpot стал житель Литвы. Он получил приз в размере 24 миллионов евро, что стало новым рекордом для стран Балтии. «Счастливый» билет был приобретен в одном из сетевых магазинов, расположенных в Вильнюсе.

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