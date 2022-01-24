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Песков объяснил падение на российской бирже политической истерикой Запада

Экономика
Песков объяснил падение на российской бирже политической истерикой Запада
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 24 января. Ситуация на бирже и в российской экономике связана с действиями Запада, носящими истеричный и провокационный характер. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Периоды падения всегда сменяются ростом, отметил он. На настроения биржевых игроков повлиял общий пессимизм на мировых рынках, связанный с геополитической напряженностью.

«Все международные рынки не могут не реагировать на подобную атмосферу в мире, и все рынки сейчас находятся, скажем так, на стадии глубокого пессимизма», — отметил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что ситуация на международных рынках не сильно отражается на россиянах. По его словам, снижение пессимистического настроя Запада может произойти на фоне прекращения им истеричных и провокационных действий.

Стоимость евро в понедельник выросла до 89 рублей, а цена доллара поднялась до 79 рублей. Это произошло на фоне усиления активности НАТО, а также возвращением из Украины дипломатов США и Великобритании.

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Все новости / Экономика / Песков объяснил падение на российской бирже политической истерикой Запада
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