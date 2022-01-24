Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 января 16:14
16:14
Общество
Около 20 миллионов доз «КовиВака» могут выпустить в России в 2022 году
16:13
Общество
Депутат Госдумы Бурматов объяснил критику в адрес закона об отлове бродячих собак
16:12
Политика
Момент истины близок: Марков назвал вероятную дату нападения Украины на Донбасс
16:11
Экономика
Более 70 заявок прошли в следующий этап конкурса по модернизации «Горской» в Петербурге
16:10
Общество
Входившая в «кремлевский пул» журналистка Наталья Горбунова умерла в 47 лет
16:10
Общество
Писатель Андрей Кивинов рассказал, что нужно сделать автору для экранизации книги
16:10
Шоу-бизнес
Алдонин назвал карьеру основной причиной распада брака с Началовой
16:07
Происшествия
В Германии стрелок ранил нескольких человек в университете и погиб
16:06
Армия
Генерал Картаполов: Россия не оставит без ответа наращивание сил НАТО в Восточной Европе
16:05
Экономика
«Побрить» Европу и Катар: зачем США на фоне ситуации на Украине ищут Европе газ
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Медведев отказался комментировать информацию о наказании Азмуна

Спорт
Медведев отказался комментировать информацию о наказании Азмуна
fc-zenit.ru  /  ФК Зенит

Санкт-Петербург, 24 января. Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отказался подтверждать информацию о взыскании денежного штрафа с форварда Сердара Азмуна.

Александр Медведев не подтвердил и не опроверг сведения о том, что руководство «Зенита» наказало нарушившего медицинский протокол иранского форварда Сердара Азмуна. Его слова приводит РИА Новости Спорт.

«Без комментариев», — сказал Медведев.

На прошлой неделе Азмун заключил контракт с «Байером» до 2027 года. Нападающий покинул расположение «Зенита» на сборе в Дубае, не предупредив об этом руководство сине-бело-голубых. Азмун станет игроком «Байера» летом, когда закончится срок действия его контракта с петербургским клубом. В составе «Зенита» 26-летний нападающий трижды становился чемпионом России по футболу, передает RT.

Ранее экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал переход Азмуна в «Байер». Он считает, что иранскому форварду надоело играть в чемпионате России.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Медведев отказался комментировать информацию о наказании Азмуна
футбол Зенит медведев штраф азмун
Комментировать