Медведев отказался комментировать информацию о наказании Азмуна

Санкт-Петербург, 24 января. Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отказался подтверждать информацию о взыскании денежного штрафа с форварда Сердара Азмуна.

Александр Медведев не подтвердил и не опроверг сведения о том, что руководство «Зенита» наказало нарушившего медицинский протокол иранского форварда Сердара Азмуна. Его слова приводит РИА Новости Спорт.

«Без комментариев», — сказал Медведев.

На прошлой неделе Азмун заключил контракт с «Байером» до 2027 года. Нападающий покинул расположение «Зенита» на сборе в Дубае, не предупредив об этом руководство сине-бело-голубых. Азмун станет игроком «Байера» летом, когда закончится срок действия его контракта с петербургским клубом. В составе «Зенита» 26-летний нападающий трижды становился чемпионом России по футболу, передает RT.

Ранее экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал переход Азмуна в «Байер». Он считает, что иранскому форварду надоело играть в чемпионате России.