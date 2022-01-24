Мысли о ремонте в квартире пугают более 86% россиян

Москва, 24 января. Сотрудники интернет-магазина «ВсеИнструменты.ру» провели опрос среди клиентов и выяснили главные опасения россиян из-за ремонта.

По данным опроса, примерно 86% респондентов испытывают тревогу из-за мыслей о предстоящем ремонте. Большая их часть (примерно 46%) опасается цен на строительные материалы. При этом еще 39% боятся стоимости, которую ремонтные бригады могут попросить за свои услуги, пишет РИА Новости.

Также россияне признались, что опасаются того, что ремонт в их жилище может затянуться на неопределенный срок. Такое мнение выразили 30% опрошенных. Еще столько же респондентов боятся обмана со стороны ремонтных бригад.

Согласно последней информации, жители Нижегородской и Самарской областей, а также Ставропольского края предпочитают покупать товары онлайн. Россияне заказывают в Сети новую мебель, стройматериалы для ремонта, дорогую одежду и еду. В Wildberries заявили, что в декабре 2021 года заметили двукратный рост покупательской активности.