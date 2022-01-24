Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 января 16:14
16:13
Депутат Госдумы Бурматов объяснил критику в адрес закона об отлове бродячих собак
16:12
Политика
Момент истины близок: Марков назвал вероятную дату нападения Украины на Донбасс
16:11
Экономика
Более 70 заявок прошли в следующий этап конкурса по модернизации «Горской» в Петербурге
16:10
Общество
Входившая в «кремлевский пул» журналистка Наталья Горбунова умерла в 47 лет
16:10
Общество
Писатель Андрей Кивинов рассказал, что нужно сделать автору для экранизации книги
16:10
Шоу-бизнес
Алдонин назвал карьеру основной причиной распада брака с Началовой
16:07
Происшествия
В Германии стрелок ранил нескольких человек в университете и погиб
16:06
Армия
Генерал Картаполов: Россия не оставит без ответа наращивание сил НАТО в Восточной Европе
16:05
Экономика
«Побрить» Европу и Катар: зачем США на фоне ситуации на Украине ищут Европе газ
16:01
Общество
Ретроградный Меркурий поможет четырем знакам зодиака выиграть в лотерею в конце января
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Мысли о ремонте в квартире пугают более 86% россиян

Общество
Мысли о ремонте в квартире пугают более 86% россиян
pixabay.com  /  Skitterphoto

Москва, 24 января. Сотрудники интернет-магазина «ВсеИнструменты.ру» провели опрос среди клиентов и выяснили главные опасения россиян из-за ремонта.

По данным опроса, примерно 86% респондентов испытывают тревогу из-за мыслей о предстоящем ремонте. Большая их часть (примерно 46%) опасается цен на строительные материалы. При этом еще 39% боятся стоимости, которую ремонтные бригады могут попросить за свои услуги, пишет РИА Новости.

Также россияне признались, что опасаются того, что ремонт в их жилище может затянуться на неопределенный срок. Такое мнение выразили 30% опрошенных. Еще столько же респондентов боятся обмана со стороны ремонтных бригад.

Согласно последней информации, жители Нижегородской и Самарской областей, а также Ставропольского края предпочитают покупать товары онлайн. Россияне заказывают в Сети новую мебель, стройматериалы для ремонта, дорогую одежду и еду. В Wildberries заявили, что в декабре 2021 года заметили двукратный рост покупательской активности.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Мысли о ремонте в квартире пугают более 86% россиян
квартира ремонт страх
Комментировать