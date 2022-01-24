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Ксения Стриж испытала облегчение, когда потеряла ребенка от актера Зеленова

Шоу-бизнес
Ксения Стриж испытала облегчение, когда потеряла ребенка от актера Зеленова
instagram.com  /  @strizh_official

Москва, 24 января. Теле- и радиоведущая Ксения Стриж призналась, что пережила выкидыш, когда была беременна от актера Алексея Зеленова. При этом знаменитость считает потерю ребенка скорее позитивным событием.

Стриж скрывала от посторонних свою беременность от Зеленова. Однако телеведущей пришлось делать это недолго, поскольку на раннем сроке у нее случился выкидыш.

«Если честно, я испытала облегчение в той ситуации. Все, что ни делается — к лучшему. Все произошло само собой, я ни к чему не прикасалась», — поделилась звезда экрана в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1».

По словам знаменитости, здесь дело не только в Зеленове, с которым они не заключали брак и не жили вместе. Если бы ребенок от актера родился, то сейчас у нее было бы «семеро по лавкам», пояснила Стриж. Кроме того, на момент беременности ведущая училась лишь на втором курсе института.

Что касается Зеленова, то звезда радиоэфира не считает нужным тратить свое время на человека, который не занимал «даже кроху» ее жизни. Если верить знаменитости, она знала актера всего год.

«Он перевелся к нам из ГИТИСа, а на третьем курсе его уже отчислили. О каких страданиях можно говорить?» — приводит слова Стриж Teleprogramma.pro.

Ксения Стриж испытала облегчение, когда потеряла ребенка от актера Зеленова
kino-teatr.ru / Лада О.

Впоследствии Зеленов серьезно ушел в веру и даже принял постриг. Актер скончался в сентябре 2011 года.

Ранее певица Наталья Подольская тоже рассказала о проблемах с беременностью. Исполнительница призналась, что чуть не потеряла ребенка от музыканта Владимира Преснякова.

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Все новости / Шоу-бизнес / Ксения Стриж испытала облегчение, когда потеряла ребенка от актера Зеленова
стриж телеведущая зеленов
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