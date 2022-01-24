Новым председателем ПАСЕ назначен нидерландский сенатор Кокс

Страсбург, 24 января. Сенатор из Нидерландов Тини Кокс избран новым председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом свидетельствуют результаты голосования в ПАСЕ.

Зимняя сессия парламентариев началась в Страсбурге в понедельник и продлится до 28 января. В рамках заседания политики избрали нового председателя ПАСЕ. За назначение Кокса проголосовали 164 парламентария.

Руководитель российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой ранее прокомментировал ситуацию, в которой представители Украины и стран Прибалтики оспорили полномочия парламентариев от РФ. По словам политика, Москва готова работать только на равноправной основе, поэтому российские делегаты могут покинуть сессию ПАСЕ.