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Новым председателем ПАСЕ назначен нидерландский сенатор Кокс

Политика
Новым председателем ПАСЕ назначен нидерландский сенатор Кокс
flickr.com  /  Council of Europe Parliamentary Assembly Follow

Страсбург, 24 января. Сенатор из Нидерландов Тини Кокс избран новым председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом свидетельствуют результаты голосования в ПАСЕ.

Зимняя сессия парламентариев началась в Страсбурге в понедельник и продлится до 28 января. В рамках заседания политики избрали нового председателя ПАСЕ. За назначение Кокса проголосовали 164 парламентария.

Руководитель российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой ранее прокомментировал ситуацию, в которой представители Украины и стран Прибалтики оспорили полномочия парламентариев от РФ. По словам политика, Москва готова работать только на равноправной основе, поэтому российские делегаты могут покинуть сессию ПАСЕ.

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