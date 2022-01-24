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Зеленский призвал украинскую разведку противостоять «внешней агрессии»

Армия
Зеленский призвал украинскую разведку противостоять «внешней агрессии»
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Киев, 24 января. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил внешнюю разведку с профессиональным праздником и призвал ее активней противостоять «внешней агрессии», угрожающей суверенитету страны.

В понедельник украинский лидер Владимир Зеленский поздравил разведчиков с Днем внешней разведки Украины. Он призвал бойцов «невидимого фронта» активней противодействовать внешней агрессии и переходить к наступательным действиям. По словам Зеленского, Киеву в настоящий момент приходится противостоять опасным угрозам территориальной целостности, поэтому он нуждается в эффективной разведке.

«У вас есть опыт и возможности для воплощения такой стратегии. Интеллект, способность генерировать нешаблонные решения для острых проблем, отвага и самоотверженность каждого разведчика должны и дальше оставаться действенными инструментами для работы на благо нашего государства», — заявил Зеленский.

Вечером Зеленский также планирует принять участие в заседании Совета национальной безопасности и обороны страны. По информации украинской прессы, тема заседания пока не раскрывается.

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украина зеленский разведка
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