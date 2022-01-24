Политсоветник Маркелов: Америку удержит от распада усиление репрессий

Тема гражданской войны и распада США станет сквозной в истории этого государства. Таким мнением поделился в беседе с ФАН политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Group» Сергей Маркелов.

Обозреватель издания National Interest Марк Кац заявил о том, что после перехода страны от преимущественно белого населения к небелому в 2040-х годах Америку может ожидать гражданская война и распад.

«Никакого распада США в 2040-х годах не будет. Да, у них есть наследственная травма по поводу белого и небелого населения. Однако гражданской войны не будет. Может быть — какая-то виртуальная, в соцсетях. Распада же страны не будет. Люди всегда вторичны по отношению к сохранению государства», — сообщил эксперт.

Сергей Маркелов поделился своим видением того, как будут развиваться события в США в дальнейшем.

«Безусловно, эта тема теперь станет сквозной во всей истории США. Никуда американцы от этого не денутся. Как любой социальный процесс, этот будет переходить от горячей стадии к холодной. В целом страна сохранится: путем усиления репрессий, усиления прав населения. В эту сторону все пойдет», — высказал свое мнение собеседник ФАН.

facebook.com / Сергей Маркелов

Он подчеркнул, что, на его взгляд, в Соединенных Штатах никакие социальные катаклизмы не способны отодвинуть на второе место интересы капитала.

«Это просто не выгодно делать с экономической точки зрения. Может быть, люди и хотели повоевать между собой, но государство будет все это дело жестко останавливать в силу того, что стране нужно зарабатывать деньги, сохранять границы, а не смотреть на баталии народа», — подытожил свою позицию политический советник.

Ранее журналист Юрий Кот в беседе с ФАН прокомментировал новость о том, что нынешний глава Белого дома стал одним из худших президентов за всю историю США. По мнению собеседника, американцы разочарованы не самим президентом Джо Байденом, а потерей имиджа исключительной нации.