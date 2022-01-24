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«Северный поток — 2» аннулирует главный рычаг давления Запада на Россию
Экономика
«Северный поток — 2» аннулирует главный рычаг давления Запада на Россию
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Введение в эксплуатацию «Северного потока — 2» аннулирует главный рычаг давления Запада на Россию, а также запустит необратимые процессы в Британии и на Украине. К такому мнению пришел украинский эксперт, директор Фонда энергетических стратегий Валентин Землянский.

Процедуру сертификации магистрали «Северного потока — 2», которая проложена по дну Балтийского моря до Германии, временно приостановили. Все из-за того, что регулятор посчитал необходимым создать в Германии предприятие — «дочку» Nord Stream 2 AG, которая, согласно европейскому законодательству, должна подать новую заявку на сертификацию. Между тем против трубопровода активно выступают США, Польша, страны Прибалтики, Украина и Великобритания.

Валентин Землянский считает, что Британия, например, пытается сохранить транзит российского газа через территорию Украины, чтобы иметь рычаги давления на Москву. Но когда будет запущен «Северный поток — 2», уверяет эксперт, Лондон лишится последней возможности влиять на политику Москвы. Поэтому, заявил он, введение в эксплуатацию «СП-2» запустит необратимые процессы в Британии и на Украине: Лондон не сможет восстановить свое доминирование в Европе, а Киев рискует остаться без своей ГТС.

«В вопросе «Северного потока — 2» есть еще и фактор Лондона, который пытается играть в свою игру и восстановить позиции в Европе. Мы прекрасно понимаем, что Киев сегодня зависит от влияния Лондона больше, чем от Вашингтона. Поэтому украинская газотранспортная система — серьезный аргумент для британской дипломатии. Потеря этого аргумента из-за запуска «Северного потока — 2» поломает ту игру, которую ведут британские дипломаты и политики», — заявил он в эфире YouTube-канала «Украина.ру».

США могут использовать газопровод «Северный поток — 2» для давления на Германию. На это указал директор по научной работе Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

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Все новости / Экономика / «Северный поток — 2» аннулирует главный рычаг давления Запада на Россию
сша германия газ северный поток — 2
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