Решетову раскритиковали за торт «стриптизерши»

Москва, 24 января. Модель и блогер Анастасия Решетова поделилась в Stories снимками с дня рождения. Накануне бывшей избраннице Тимура Юнусова (Тимати) исполнилось 26 лет.

Первая вице-мисс Россия 2014 года отпраздновала день рождения в скромном черно-белом платье силуэта «рыбка». Решетова получила множество подарков, но главным сюрпризом был огромный торт. Его украсили фигурки девушек в нижнем белье ее бренда Geisha.

Prt Scr instagram.com / @volkonskaya.reshetova

Экс-избранница Тимати под аплодисменты гостей задула свечи и загадала желание. Она выглядела счастливой и с удовольствием веселилась на вечеринке. Пользователей неприятно удивил торт звезды.

«Не торт, а поздравление стриптизерши какой-то»; «С виду приличная девушка, а торт странный. Придумают тоже!» — отреагировали фолловеры.

Ранее Решетова поделилась видеороликом с участием сына Ратмира от музыканта Тимати. Мальчик прочитал стихотворение и послал ей воздушный поцелуй. Сейчас малыш находится вместе с отцом и бабушкой Симоной Юнусовой на заграничном курорте. Именно мать артиста помогла Ратмиру разучить стих.