В Алтайском крае планируют вакцинировать от COVID-19 около 80 тысяч детей

Барнаул, 24 января. В минздраве Алтайского края оценили перспективы вакцинации от COVID-19 детей в возрасте 12-17 лет.

По данным регионального минздрава, в Алтайский край поступила первая партия вакцины для детей «Гам-КОВИД-Вак-М» в размере 1680 комплектов доз. Прививки начнут делать в девяти медучреждениях Барнаула, в двух клиниках, находящихся в Бийске, и в одной больнице в Рубцовске, сообщает «Наш Бийск».

Как уточнила главный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова, всего планируется привить около 80 тысяч детей от 12 до 17 лет. Все подготовительные мероприятия для использования вакцины уже проведены.

Ранее ФАН сообщал о поступлении первой партии детской вакцины от коронавируса «Спутник М» в Забайкальский край. В регионе начали распределять по медицинским учреждениям 720 доз для подростков в возрасте от 12 до 17 лет.