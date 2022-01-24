Геополитика или высокие цены на нефть: какой фактор возьмет верх и окажет поддержку рублю

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» рассказали о факторах, которые давят на рубль и удерживают высокие цены на нефть.

Нефть

Если в пятницу, 21 января, торги по нефти завершились небольшим повышением ее стоимости — 87,7 доллара за баррель, то в понедельник утром цена барреля превысила уже 88 долларов. Причины роста нефтяных котировок прежние — дефицит предложения, поскольку страны ОПЕК до сих пор не могут выполнить свои квоты по добыче, и стабильный спрос на этот ресурс. Плюс свою роль играет геополитика.

«До сих пор еще на рынке есть опасения, что могут быть перебои с поставками российской нефти из-за вероятности обострения ситуации на границе Украины с Россией. Ведь на этом фоне Запад может ввести новые антироссийские санкции, которые коснутся нефти. Цены на нефть также поддерживают холодная погода в США, спрос на топливо может начать расти, а также информация о том, что ОАЭ перехватили две баллистические ракеты, направленные хуситами на нефтяные объекты», — объяснили аналитики.

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Немаловажным позитивным фактором, по словам специалистов, стало смягчение Китаем денежно-кредитной политики с целью поддержки производства и развития экономики. Поскольку эта страна — одна из главных импортеров нефти, такие действия обеспечивают устойчивый спрос сырья. Из-за всех этих причин на данный момент актуальным диапазоном цен на нефть остается 85-90 долларов за баррель марки Brent.

Золото

По словам аналитиков, золото тоже чувствует себя уверенно, торгуясь в районе 1840 долларов за тройскую унцию. Поддержку ему оказывает снижение доходности 10-летних американских государственных облигаций. Их доходность опустилась до отметки 1,76%. Однако самым важным фактором, влияющим на стоимость золота, является очень высокая инфляция, причем как в США, так и в мире. Пытаясь снизить риски, инвесторы покупают золото, а это отражается на его цене, объяснили специалисты.

«В условиях неопределенности золото сейчас используется как защитный актив. Участники рынка рассматривают вероятность возникновения конфликта между Россией и Украиной, на этом фоне растет спрос на золото», — прокомментировали аналитики.

Однако более существенное влияние на котировки золота может оказать заседание Федеральной резервной системы США (ФРС). Участниками рынка ожидается, что ФРС начнет проводить более жесткую монетарную политику, чтобы поддержать доллар, а это окажет давление на стоимость золота.

Федеральное агентство новостей /

Рубль

По сообщению аналитиков, рубль последние три дня находится под очень серьезным давлением — доллар растет. Если еще утром в пятницы стоимость доллара была 76,15 рубля, то в понедельник, 24 января, она составила уже 77,85 рубля за доллар.

«Основной фактор давления на рубль — это геополитика. Сегодня стало известно, что США планируют эвакуацию членов своего посольства с Украины, поскольку Россия якобы в ближайшее время может начать какие-то военные действия. Также в воскресенье стало известно, что президент США Джо Байден рассматривает возможность отправки нескольких тысяч американских военнослужащих в Восточную Европу. Складывается ощущение, что США как-то пытаются раскачать ситуацию на границе России и Украины. Эти и другие подобные им сообщения не могли не отразиться на валютном рынке, негативно сказавшись на курсе рубля», — пояснили аналитики.

На данный момент актуальным диапазоном для национальной валюты России остается 72,5-77,5 рубля за доллар, но из-за нагнетания ситуации можно сказать рубль сейчас тестирует верхний порог.