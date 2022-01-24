Толстой не исключил прекращение участия России в зимней сессии ПАСЕ

Москва, 24 января. Любое ущемление российских парламентариев в ПАСЕ приведет к тому, что представители от РФ покинут сессию, заявил руководитель делегации Петр Толстой.

По словам политика, представители от Украины и стран Прибалтики в первый день зимней сессии ПАСЕ оспорили полномочия делегации России. Такая ситуация происходит каждый год.

«Наша позиция остается неизменной: любое ущемление в правах наших парламентариев приведет к тому, что мы покинем сессию. Мы готовы работать только на равноправной основе, пользуясь всеми правами, предусмотренными уставом организации», — написал Толстой в Telegram.

Украинский депутат Евгений Кравчук и представитель Литвы Эмануэлис Зингерис ранее опротестовали полномочия России в зимней сессии ПАСЕ. Всего за эту инициативу проголосовали 49 депутатов.