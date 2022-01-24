Курс доллара поднялся до 79 рублей впервые с ноября 2020 года

Москва, 24 января. Курс доллара и евро начали расти на Московской бирже. Стоимость евро поднялась до 89 рублей впервые с лета 2021 года, а цена доллара выросла до 79 рублей впервые с ноября 2020 года.

Стоимость бивалютной корзины увеличилась на 1,19 рубля (до 83,32 рубля). Падение рубля по отношению к доллару и евро началось на фоне негативного внешнеполитического фона вокруг России. Один из факторов — неопределенность в ожидании ответа американской стороны на предложения Москвы по гарантиям безопасности, пишет «ФедералПресс».

Силы НАТО привели свои подразделения в состояние боеготовности и отправили дополнительные самолеты и корабли в Восточную Европу, маскируя истинные планы заявлениями о беспокойстве за Украину. Госдеп США сократил численность сотрудников посольства в Киеве якобы по причине военной угрозы со стороны РФ. Великобритания начала частичную отправку домой сотрудников своего посольства. Их примеру планирует последовать Германия.

Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин считает, что проблемы в ЕС могут привести к тому, что евро будет стоить меньше доллара.