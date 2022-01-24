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Зеленский проведет заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины 24 января

Политика
Зеленский проведет заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины 24 января
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 24 января. Президент Украины Владимир Зеленский созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны страны, передают местные СМИ.

По информации журналистов, заседание состоится в 18:00 по московскому времени. Повестка пока что не раскрывается.

«Зеленский 24 января собирает заседание Совета национальной безопасности и обороны… Отмечается, что заседание начнется в 17:00 (18:00 мск)», — сказано в сообщении.

Страны Запада и Украина продолжают распространять недостоверную информацию о возможном «вторжении» России на подконтрольную Киеву территорию. Москва неоднократно опровергала эти заявления, отмечая, что у Кремля нет планов по нападению на другие страны.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что Россия обеспокоена подготовкой ВСУ к наступлению в Донбассе.

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Все новости / Политика / Зеленский проведет заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины 24 января
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