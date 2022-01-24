Лукашенко заявил о необходимости разместить контингент белорусской армии у границы Украины

Минск, 24 января. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости разместить военный контингент вблизи украинских границ на фоне напряженной обстановки в регионе.

Говоря об обороне границ республики пограничниками в текущем году, белорусский лидер обратил внимание на обострение ситуации на южных рубежах.

«Много сейчас разговоров по поводу наших южных границ. Обстановка все время усложняется», — добавил он.

Прежде глава Белоруссии подчеркивал, что подконтрольное Западу руководство Украины может предпринять непредсказуемые шаги, поэтому необходимо усилить защиту границы с этим государством. Также Лукашенко обращал внимание, что Вашингтон подталкивает Минск к войне.

Ранее телеканал «360» сообщал, что польские военнослужащие два раза за ночь 18 января пересекали государственную границу Белоруссии.