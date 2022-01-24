Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 января 16:13
16:12
Политика
Момент истины близок: Марков назвал вероятную дату нападения Украины на Донбасс
16:11
Экономика
Более 70 заявок прошли в следующий этап конкурса по модернизации «Горской» в Петербурге
16:10
Общество
Входившая в «кремлевский пул» журналистка Наталья Горбунова умерла в 47 лет
16:10
Общество
Писатель Андрей Кивинов рассказал, что нужно сделать автору для экранизации книги
16:10
Шоу-бизнес
Алдонин назвал карьеру основной причиной распада брака с Началовой
16:07
Происшествия
В Германии стрелок ранил нескольких человек в университете и погиб
16:06
Армия
Генерал Картаполов: Россия не оставит без ответа наращивание сил НАТО в Восточной Европе
16:05
Экономика
«Побрить» Европу и Катар: зачем США на фоне ситуации на Украине ищут Европе газ
16:01
Общество
Ретроградный Меркурий поможет четырем знакам зодиака выиграть в лотерею в конце января
16:00
Общество
В Алтайском крае планируют вакцинировать от COVID-19 около 80 тысяч детей
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Сотрудниц ФНС из Самары будут судить за превышение полномочий
Общество
Сотрудниц ФНС из Самары будут судить за превышение полномочий
pixabay.com  / 

Самара, 24 января. СУ СК России по Самарской области завершило расследование уголовного дела о махинациях с отчетностью бывших сотрудниц ФНС.

По версии следствия, временно замещавшая начальника контрольно-аналитического отдела МИ ФНС России № 2 по Самарской области, вступила в сговор с замначальника, чтобы «улучшить» показатели работы отдела и инспекции в целом. По поддельным доверенностям соучастники направили в налоговую инспекцию отчетности по НДС с недостоверными данными, сообщает «Волга Ньюс».

Отмечается, что эти махинации нанесли вред деловой репутации фирмы, все ее контрагенты начали расторгать контракты и отказываться от дальнейшего сотрудничества. Уголовное дело о превышении полномочий и препятствовании ведению предпринимательской деятельности направлено в Самарской области в суд.

Ранее ФАН сообщал о задержании первого заместителя главы Ашинского района Челябинской области Семена Авраменко по подозрению в превышении должностных полномочий при покупке жилья для детей-сирот. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий».

Вернуться назад
Все новости / Общество / Сотрудниц ФНС из Самары будут судить за превышение полномочий
суд уголовное дело превышение полномочий
Комментировать