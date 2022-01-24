Сотрудниц ФНС из Самары будут судить за превышение полномочий

Самара, 24 января. СУ СК России по Самарской области завершило расследование уголовного дела о махинациях с отчетностью бывших сотрудниц ФНС.

По версии следствия, временно замещавшая начальника контрольно-аналитического отдела МИ ФНС России № 2 по Самарской области, вступила в сговор с замначальника, чтобы «улучшить» показатели работы отдела и инспекции в целом. По поддельным доверенностям соучастники направили в налоговую инспекцию отчетности по НДС с недостоверными данными, сообщает «Волга Ньюс».

Отмечается, что эти махинации нанесли вред деловой репутации фирмы, все ее контрагенты начали расторгать контракты и отказываться от дальнейшего сотрудничества. Уголовное дело о превышении полномочий и препятствовании ведению предпринимательской деятельности направлено в Самарской области в суд.

Ранее ФАН сообщал о задержании первого заместителя главы Ашинского района Челябинской области Семена Авраменко по подозрению в превышении должностных полномочий при покупке жилья для детей-сирот. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий».