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Вассерман: Чипы для мозга компании Маска могут продлить человеческую жизнь
Общество
Вассерман: Чипы для мозга компании Маска могут продлить человеческую жизнь
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Паралич нарушает не только двигательную активность человека, но и управление другими функциями организма. Об этом в беседе с ФАН напомнил депутат Госдумы, публицист, политический консультант Анатолий Вассерман. Ранее стало известно, что основанная предпринимателем Илоном Маском компания Neuralink готовится к клиническим испытаниям по внедрению микрочипов в человеческий мозг. Ожидается, что такие технологии дадут шанс восстановить функциональность всего тела людям, пережившим травму позвоночника.

«С одной стороны, это развитие давней идеи, с другой — новые технологические возможности позволили заметно продвинуться в этом направлении. Насколько я знаю, эксперименты такого рода велись достаточно давно, но раньше еще не было микросхем с достаточной плотностью элементов и достаточно тонкими контактами, чтобы их можно было напрямую стыковать с нервной системой», — сообщил публицист.

Анатолий Вассерман также отметил, что, на его взгляд, современное общество готово к тому, чтобы допустить подобные испытания.

«Само представление о гуманности значительно меняется по мере изменения человеческих возможностей. Эксперименты на людях, к сожалению, — неизбежная часть развития любых технологий, связанных с медициной. Давным-давно выработана практика проведения таких экспериментов с согласия самих людей, осознающих, что отказ от эксперимента приведет к еще худшим последствиям», — пояснил собеседник ФАН.

Чипы для мозга компании Маска могут продлить человеческую жизнь: депутат Вассерман
Федеральное агентство новостей /

В завершение он добавил, что технологии, наподобие тех, что разрабатываются в компании Илона Маска, теоретически способны помочь продлить человеческую жизнь.

«Если человек парализован, то даже при очень эффективной медицинской помощи он живет значительно меньше, чем те, у кого организм работает полноценно. Паралич нарушает не только двигательную активность, что само по себе плохо, заодно нарушается и управление очень многими другими функциями организма. В таких случаях эксперимент — серьезный шанс поднять еще и продолжительность жизни. Это, несомненно, гуманно», — заключил политический консультант.

Ранее эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с ФАН рассказал, что за операциями с использованием стволовых клеток стоит будущее медицины. Например, благодаря таким технологиям отпадет необходимость использовать для пересадки донорские органы.

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