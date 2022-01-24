Агила Салех призвал к формированию комитета по разработке Конституции Ливии

Тобрук, 24 января. Спикер Палаты представителей Ливии Агила Салех призвал к формированию совместного комитета для разработки Конституции страны. Речь политика прозвучала в ходе заседания парламента в понедельник.

По его словам, комитет должен состоять из депутатов законодательного органа и членов Высшего государственного совета. Он уверен, что единоличная работа парламентариев над созданием Основного закона не приведет к успеху.

Агила Салех во время сессии также прокомментировал ситуацию с переходным Правительством национального единства (ПНЕ), мандат которого истек 24 декабря. Спикер заявил, что не намерен выслушивать аргументы в пользу сохранения у власти кабмина во главе с Абд аль-Хамидом Дабибой, поскольку это нарушает согласованные договоренности и дорожную карту.

Ранее Салех объявил о скором старте приема заявок претендентов на пост премьер-министра. Регистрация кандидатов начнется 25 января.

Согласно данным итальянского информагентства Nova, ливийский парламент на текущей неделе представит новую политическую дорожную карту. Документ направлен на разрешение кризиса и включает формирование нового правительства.