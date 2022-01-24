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Монархии Персидского залива выдвинули Ливану невыполнимые условия для нормализации отношений

Весь мир
Монархии Персидского залива выдвинули Ливану невыполнимые условия для нормализации отношений
Global Look Press  /  Marwan Naamani / dpa / Haitham Moussawi / Keystone Press Agency / Palácio do Planalto / flickr.com / CC BY 2.0

Бейрут, 24 января. Кувейтская газета Al Jarida и агентство Reuters со ссылкой на свои источники опубликовали требования, переданные главой МИД Кувейта Ахмедом Насером Аль-Мухаммадом Ас-Сабахом ливанским властям во время вчерашнего визита.

Этот перечень гласит, что для начала нормализации дипломатических связей со странами Персидского залива после скандала в прошлом году от Бейрута ожидают восстановления полноценной работы государственных институтов, проведения политических, экономических и финансовых реформ. Также в списке подчеркнули необходимость уважения суверенитета государств ПЗ и прекращение любого вмешательства во внутренние дела этих стран.

Помимо этого, от ливанцев потребовали предпринять жесткие меры по контролю границы и борьбе с исходящим наркотрафиком, из-за чего ряд аравийских монархий еще до конфликта прекратил импорт сельхозпродукции из этой страны: контрабандисты регулярно прятали запрещенные вещества в ящиках с фруктами и овощами.

На данный момент ливанская экономика разрушена почти до основания, а это лишь способствует развитию наркоторговли, так как иначе найти средства для выживания люди зачастую не в состоянии. Однако озвученные пункты перечня не кажутся столь сложными для выполнения на фоне тех, что касаются отношений Ливана и Ирана. От Бейрута недвусмысленно потребовали дистанцироваться от Тегерана, ограничить возможность вмешательства проиранской «Хезболлы» в конфликт в Йемене и выполнять положения резолюций ООН №1559 и №1701, которые предполагают разоружение всех неправительственных группировок.

Если свою позицию аравийские государства не смягчат, то последнее пожелание фактически ставит на отношениях с Ливаном крест. Поддерживаемая Исламской Республикой «Хезболла», которая контролирует значительную часть страны, обладает огромным политическим весом в республике и является наиболее боеспособным ее формированием, на подобный шаг явно не согласится. На этом фоне требования о восстановлении экономики действительно выглядят пустяковыми, а сказанные главой МИД Кувейта слова о желании стран ПЗ уладить конфликт с Ливаном скорее кажутся издевкой.

«Сейчас мы двигаемся в направлении укрепления доверия... это не произойдет в одночасье», — сказал чиновник, призвав ливанские власти принять ответные «практические и конкретные меры».

Первый визит

Прибытие Ас-Сабаха стало первым визитом официального лица из персидских монархий с момента международного скандала осенью прошлого года. По словам чиновника, его действия согласованы с властями других государств региона и призваны продемонстрировать их солидарность с ливанским народом.

Во время встречи с премьер-министром Ливана Наджибом Микати он вручил список требований и отметил, что для нормализации отношений Бейруту следует «избегать вмешательства во внутренние дела арабских стран в целом и в дела Персидского залива в частности». Также, сказал Ас-Сабах, Ливан не должен выступать в качестве «стартовой площадки для словесных или фактических нападений».

Ожидается, что глава МИД республики Абдулла Абу Хабиб в конце месяца направится в Кувейт. По заявлению чиновника, ответ на выставленные требования правительство страны подготовит к 29 января.

В октябре Саудовская Аравия и ее союзники приостановили дипломатические отношения с Ливаном из-за критики в свой адрес со стороны министра информации республики Джорджа Кордахи. Чиновник приравнял действия возглавляемой Эр-Риядом арабской коалиции в Йемене к интервенции и заявил, что повстанцы лишь обороняются от иностранной агрессии. После этого государства — члены военного союза отозвали послов из Бейрута и выслали ливанских дипломатов, а также прекратили экономическое сотрудничество, что усугубило царящий в республике кризис.

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ливан кувейт дипломатия
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