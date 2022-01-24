Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 января 16:12
16:10
Общество
Входившая в «кремлевский пул» журналистка Наталья Горбунова умерла в 47 лет
16:10
Общество
Писатель Андрей Кивинов рассказал, что нужно сделать автору для экранизации книги
16:10
Шоу-бизнес
Алдонин назвал карьеру основной причиной распада брака с Началовой
16:07
Происшествия
В Германии стрелок ранил нескольких человек в университете и погиб
16:06
Армия
Генерал Картаполов: Россия не оставит без ответа наращивание сил НАТО в Восточной Европе
16:05
Экономика
«Побрить» Европу и Катар: зачем США на фоне ситуации на Украине ищут Европе газ
16:01
Общество
Ретроградный Меркурий поможет четырем знакам зодиака выиграть в лотерею в конце января
16:00
Общество
В Алтайском крае планируют вакцинировать от COVID-19 около 80 тысяч детей
15:58
Происшествия
Двух девятимесячных девочек спасатели сняли с подоконника третьего этажа под Калининградом
15:58
Экономика
Песков объяснил падение на российской бирже политической истерикой Запада
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Песков раскритиковал решение США эвакуировать своих дипломатов из Украины

Политика
Песков раскритиковал решение США эвакуировать своих дипломатов из Украины
Prt Scr youtube.com  /  Соловьёв LIVE

Москва, 24 января. Действия США и НАТО провоцируют ухудшение обстановки на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение американских властей об эвакуации своих дипломатов из Киева.

Недавно сообщалось, что Госдеп разрешил добровольный отъезд сотрудников дипмиссии США из Украины. Предполагается, что вместе с ними покинут Киев и семьи дипломатов.

«Все это приводит к росту напряжения. Это происходит не из-за того, что делаем мы, Россия. Все происходит из-за того, что делают США, НАТО и той информации, которую они распространяют», — сказал Песков.

Как стало известно ранее, Великобритания последовала примеру Соединенных Штатов и объявила о начале эвакуации сотрудников посольства из Киева. При этом, как уточнил МИД королевства, британская дипмиссия на Украине не прекращает полностью свою деятельность.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Песков раскритиковал решение США эвакуировать своих дипломатов из Украины
украина россия сша нато песков
Комментировать