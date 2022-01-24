Песков раскритиковал решение США эвакуировать своих дипломатов из Украины

Москва, 24 января. Действия США и НАТО провоцируют ухудшение обстановки на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение американских властей об эвакуации своих дипломатов из Киева.

Недавно сообщалось, что Госдеп разрешил добровольный отъезд сотрудников дипмиссии США из Украины. Предполагается, что вместе с ними покинут Киев и семьи дипломатов.

«Все это приводит к росту напряжения. Это происходит не из-за того, что делаем мы, Россия. Все происходит из-за того, что делают США, НАТО и той информации, которую они распространяют», — сказал Песков.

Как стало известно ранее, Великобритания последовала примеру Соединенных Штатов и объявила о начале эвакуации сотрудников посольства из Киева. При этом, как уточнил МИД королевства, британская дипмиссия на Украине не прекращает полностью свою деятельность.