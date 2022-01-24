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Песков: Россия обеспокоена подготовкой ВСУ к наступлению в Донбассе

Армия
Песков: Россия обеспокоена подготовкой ВСУ к наступлению в Донбассе
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 24 января. Киевское руководство концентрирует крупные подразделения Вооруженных сил Украины и тяжелую боевую технику близ линии соприкосновения в Донбассе, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Россия серьезно обеспокоена эскалацией напряженности в Донбассе, которая свидетельствует о планах Киева начать наступление против ДНР и ЛНР, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Каждая отдельно взятая единица оружия, будь то оборонительная или наступательная, лишний раз вдохновляет горячие головы в Киеве для начала этой операции. Нас это не может не беспокоить», — заявил Песков.

Ранее пресс-секретарь российского президента призвал отечественных политиков не спекулировать на чувствительной теме признания ДНР и ЛНР.

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