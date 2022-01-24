Соединенные Штаты выступили против газового конкурента «Северного потока — 2»

Москва, 24 января. Образовавшийся на территории Европы энергетический кризис вынудил начать поиски поставщиков, которые будут снабжать ЕС газом. Такие проекты уже есть, однако их реализация является сложной.

Эксперты «Известий» обратили внимание, что Евросоюз хотел использовать трубопровод EastMed. Он должен поставлять топливо из месторождений Израиля и Кипра в Грецию, а затем в Южную Европу. Однако в этом году американский Госдеп направил участникам проекта ноту протеста в связи с его реализацией. Администрация президента США Джо Байдена по пунктам расписала, почему трубопровод EastMed нельзя запускать.

Основной причиной недовольства США стали экологические соображения. Плюс ко всему Белый дом остался недоволен экономической нецелесообразностью проекта и ростом напряженности в отношениях с Турцией.

Федеральное агентство новостей /

По словам авторов статьи, сложившаяся вокруг конкурента «Северного потока — 2» ситуация наглядно продемонстрировала, что строительство газопроводов и вообще диверсификация источников поставок энергии является очень сложной задачей, которую нельзя решить одной лишь «политической волей».

Журналист Федор Лукьянов ранее предсказал давление США на Германию из-за «Северного потока — 2». По словам эксперта, Вашингтон может потребовать от Берлина поставлять оружие на Украину.