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Песков: заявления НАТО об усилении в Восточной Европе способствуют росту напряженности

Армия
Песков: заявления НАТО об усилении в Восточной Европе способствуют росту напряженности
ФБА «Экономика сегодня» .

Москва, 24 января. Североатлантический альянс намерен направить дополнительные силы в Восточную Европу, тем самым усиливая напряженность вокруг Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, информационная истерия и конкретные действия НАТО способствуют эскалации напряженности в сфере безопасности.

«Говоря об информационной деятельности, я имею в виду ту информационную истерику, свидетелями которой мы являемся», — констатировал Песков, комментируя сообщения о готовящейся эвакуации семей сотрудников посольства США на Украине.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что большинство раздуваемой СМИ информации является вбросом. Однако, по словам Пескова, в настоящий момент риск возникновения новых провокаций на юго-востоке Украины значительно выше, чем раньше.

Ранее Североатлантический альянс заявил о планах по увеличению численности военного контингента в Восточной Европе из-за «ситуации вокруг Украины».

Также сообщалось, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила о подготовке Западом вбросов по ситуации на Украине, передает телеканал «360».

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сша нато песков
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