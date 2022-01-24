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Киев запретил украинским спортсменам приближаться к россиянам на Олимпиаде в Пекине

  /   Обновлено: 24 января 2022 15:07
Спорт
Киев запретил украинским спортсменам приближаться к россиянам на Олимпиаде в Пекине
noc-ukr.org  /  Національний олімпійський комітет України

Киев, 24 января. Украинские спортсмены не должны находиться рядом с россиянами, держащими флаг своей страны, заявил министр спорта Украины Вадим Гутцайт.

Украинские власти провели идеологическую работу со своими спортсменами. По словам Гутцайта, олимпийцев предупредили, как вести себя в случае провокаций.

«Чтобы они не были вместе. Они должны это знать. Мы над этим работали. После летней Олимпиады не впервые встречались со спортсменами и это обсуждали», – сказал Гутцайт, его цитирует «Страна.ua».

Олимпиада-2022 в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Украину представят 45 спортсменов. Киев запретил своим олимпийцам общаться с прессой на русском языке и фотографироваться с россиянами.

Напомним, что из-за наложенных WADA санкций Россия не может использовать на Олимпийских играх и чемпионатах мира национальный флаг и гимн до 16 декабря 2022 года.

На летней Олимпиаде-2020 произошел скандал с участием легкоатлетки Ярославы Магучих. Девушка сфотографировалась с российской коллегой Марией Ласицкене, после чего украинку начали травить в Сети.

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украина спорт олимпиада
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