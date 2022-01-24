Товарооборот между Татарстаном и Казахстаном достиг 441 млн долларов

Нур-Султан, 24 января. Продолжается рабочая поездка в Казахстан главы Татарстана Рустама Минниханова.

В ходе переговоров о сотрудничестве между субъектом РФ и Казахстаном Минниханов поблагодарил премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова за внимание к укреплению контактов между республиками. По данным Минниханова, за 9 месяцев 2021 года товарооборот между Татарстаном и Казахстаном достиг 441 миллиона долларов. Сотрудничество развивается в сфере энергетики, промышленности, газомоторного топлива, сельского хозяйства и нефтехимии, сообщает KazanFirst.

Минниханов упомянул, что сейчас в Костанае идет строительство заводов по производству чугунного литья и компонентов для мостов грузовой техники «КАМАЗ», а в Карагандинской области создается совместное предприятие «Татнефти» и Группы компаний «Аллюр» по производству шин.

Ранее ФАН сообщал о реакции главы Татарстана Рустама Минниханова на принятие в России закона о региональной власти. Минниханов подтвердил готовность соблюдать новый закон, по которому главам регионов запрещено именоваться президентами и разрешено избираться более чем на два срока подряд.