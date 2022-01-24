Политолог Корнилов: США пытаются связать России руки перед провокацией Украины в Донбассе

Москва, 24 января. Государственный департамент США подготовил хитрую схему против России, которая призвана связать Москве руки перед провокациями Украины в Донбассе. Об этом заявил авторитетный политический обозреватель Владимир Корнилов.

Комментарий эксперта МИА «Россия сегодня» приводит «ПолитРоссия». По мнению Корнилова, обновленные рекомендации Госдепа США не посещать РФ из-за напряженной ситуации вокруг Украины вкупе с эвакуацией семей сотрудников диппредставительства в Киеве могут быть оружием политического давления на Москву. Политолог обратил внимание на то, что параллельно с эвакуацией дипломатов из Донбасса поступают сообщения о растущей концентрации сил ВСУ.

«Боюсь, что в самом деле Запад готовит серьезную провокацию, чтобы обвинить в ней Россию. Вся эта истерика связана с желанием связать Россию по рукам и ногам, когда руками Украины Запад начнет широкомасштабную провокацию в Донбассе. Во-первых, может начаться крупное наступление Украины. Также была информация, что вблизи Авдеевки с участием американских частных военных компаний появились некие химические вещества. Тут и додумывать уже ничего не надо», — разоблачил планы коллективного Запада Владимир Корнилов.

vk.com / Владимир Корнилов

Ранее вслед за США об эвакуации своих представительств заявили и другие западные страны. О вывозе семей дипломатов и рекомендациях не посещать Украину сообщили представители Австралии и Великобритании.