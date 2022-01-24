Путин констатировал проблему транспортной доступности для Камчатки

Москва, 24 января. Транспортная доступность остается для Камчатки одним из проблемных вопросов, констатировал президент России Владимир Путин.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков немногим ранее сообщил о планах Путина провести рабочую встречу с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым. Глава государства отметил, что транспортная доступность все еще остается проблемным вопросом для Камчатки.

«Транспортная доступность для Камчатки — это один из проблемных вопросов», — признал глава государства на встрече с губернатором региона.

Ранее на Камчатке закрыли участок дороги Мильково — Ключи — Усть-Камчатск протяженностью почти 150 километров. Причиной тому стало ухудшение погодных условий.