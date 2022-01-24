Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 января 16:11
16:10
Общество
Входившая в «кремлевский пул» журналистка Наталья Горбунова умерла в 47 лет
16:10
Общество
Писатель Андрей Кивинов рассказал, что нужно сделать автору для экранизации книги
16:10
Шоу-бизнес
Алдонин назвал карьеру основной причиной распада брака с Началовой
16:07
Происшествия
В Германии стрелок ранил нескольких человек в университете и погиб
16:06
Армия
Генерал Картаполов: Россия не оставит без ответа наращивание сил НАТО в Восточной Европе
16:05
Экономика
«Побрить» Европу и Катар: зачем США на фоне ситуации на Украине ищут Европе газ
16:01
Общество
Ретроградный Меркурий поможет четырем знакам зодиака выиграть в лотерею в конце января
16:00
Общество
В Алтайском крае планируют вакцинировать от COVID-19 около 80 тысяч детей
15:58
Происшествия
Двух девятимесячных девочек спасатели сняли с подоконника третьего этажа под Калининградом
15:58
Экономика
Песков объяснил падение на российской бирже политической истерикой Запада
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Путин констатировал проблему транспортной доступности для Камчатки

Общество
Путин констатировал проблему транспортной доступности для Камчатки
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 24 января. Транспортная доступность остается для Камчатки одним из проблемных вопросов, констатировал президент России Владимир Путин.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков немногим ранее сообщил о планах Путина провести рабочую встречу с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым. Глава государства отметил, что транспортная доступность все еще остается проблемным вопросом для Камчатки.

«Транспортная доступность для Камчатки — это один из проблемных вопросов», — признал глава государства на встрече с губернатором региона.

Ранее на Камчатке закрыли участок дороги Мильково — Ключи — Усть-Камчатск протяженностью почти 150 километров. Причиной тому стало ухудшение погодных условий.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Путин констатировал проблему транспортной доступности для Камчатки
путин камчатка транспорт
Комментировать