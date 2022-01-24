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Песков назвал слухи о возможном прекращении поставок газа «фейковой истерией»

Экономика
Песков назвал слухи о возможном прекращении поставок газа «фейковой истерией»
ИА Политика Сегодня  /  Ягудаев Владимир

Москва, 24 января. Россия будет оставаться надежным поставщиком энергоносителей. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Представитель Кремля отреагировал на публикации в западной прессе. Якобы в случае введения санкций Россия может ответить остановкой поставок газа. Он заявил, что такие материалы представляют собой «блестящий пример фейковой истерии».

Песков добавил, что РФ всегда выполняла свои обязательства и служила гарантом энергобезопасности Евросоюза. Также он призвал не концентрироваться на информационных вбросах.

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санкции песков поставки газа фейковая истерия
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